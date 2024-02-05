Грозная пернатая «кошечка». Зачем в Алтайском госуниверситете возрождают традиции соколиной охоты

Дрессировка хищных соколов-балобанов – это не простое общение с кошечкой или собачкой. Здесь нельзя грозно шикнуть на подопечного за непослушание – он сам припугнет, если захочет. Искусству общения с хищником будут обучать в Клубе возрождения традиций соколиной охоты, который открылся в питомнике «Алтай-Фалькон» АлтГУ.

Охота – не обязательна

С соколами-балобанами в «Алтай-Фальконе» работают более 30 лет. Для специалистов питомника они уже как большие пернатые дети. Они знают, как заставить крошечного птенца открыть клювик для кормежки, или как успокоить взволнованную наседку-сокола.

Однако специально обучать дрессировке соколов специалисты питомника будут впервые. Последние несколько лет они активно занимаются разведением этих хищников, реинтродукцией (возвращением в природную среду обитания – прим. Ред.) и совершенствованием птиц с различным морфотипом оперения. И клуб соколиной охоты для них тоже стал в новинку.

Часто питомник называют просто «соколятником», однако сами специалисты его избегают. Полное название звучит так: лаборатория питомника редких птиц «Алтай-Фалькон» Института биологии и биотехнологий АлтГУ. Алтайский госуниверситет единственный в России, на чьей территории расположен соколиный питомник. Кроме него, таких вузов в мире всего пять, включая знаменитый Оксфордский университет. Основные жители питомника – это соколы-балобаны. Помимо них в «Алтай-Фальконе» живут кречеты, коршуны, орлы, совы и сапсаны. Всего более 100 птиц. Многие из них занесены в Красную книгу.

Возродить традиции соколиной охоты решили директор Зоологического центра, профессор Сергей Снигирев и ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

«Эта идея появилась у нас на Дне сокола, который входил в программу международного восточного форума во Владивостоке, - рассказывает Сергей Снигирев. - Ректор наблюдал за показательным полетом сокола из федерального соколиного центра на Камчатке и после этого поставил перед нами задачу: развивать в нашем крае традиции соколиной охоты. Это внесет вклад в образование студентов-биологов и послужит развитию центра Алтаистики и тюркологии, который занимается изучением истории и традиций территории Большого Алтая».

Вопреки названию клуба, охота – далеко не обязательная цель университета. Студентов (а это основные участники клуба) будут знакомить с особенностями строения соколов-балобанов и учить основным правилам содержания хищных птиц в неволе.

«На первом этапе участники клуба будут овладевать навыками организации подготовки птиц к демонстрационным полетам. А затем, по мере получения ими знаний, мы будем постепенно готовить участников и птиц к охоте», - рассказывает Снигирев.

Клуб возрождения традиций соколиной охоты в питомнике "Алтай-Фалькон" Анна Зайкова

Страшная красота

Сокол-балобан – востребованная ловчая птица среди охотников. Его ценят за крупный размер тела, мощные лапы и большое разнообразие охотничьих тактик.

«Соколиная охота менее кровожадная, чем оружейная, - отмечает зоотехник первой категории Павел Коннов. – Сокол не всегда может поймать дичь, что дарит дополнительный азарт от охоты. А если уж поймает, то это очень красивое зрелище».

Действительно, дичь в соколиной охоте ценится в последнюю очередь. Гораздо больше охотников привлекает скорость полета и трюки, которые соколы выполняют в воздухе перед тем, как захватить добычу.

Клуб возрождения традиций соколиной охоты в питомнике "Алтай-Фалькон" Анна Зайкова

Особенно соколиная охота популярна на Ближнем востоке — это любимое развлечение арабских шейхов. К сожалению, оно же стало причиной появления большого числа браконьеров на территории нашего края. И некогда охотничья птица сама стала целью охоты.

В Алтайском крае тоже есть поклонники соколиной охоты. Но, в отличие от арабских шейхов, наши соколятники практически не покупают хищных птиц и предпочитают брать их на время из питомников. Это более гуманный способ по отношению к птицам.

Сейчас в России набирает популярность альтернатива соколиной охоте – различные спортивные соревнования хищных птиц. Первые официальные соревнования по скоростным полетам соколов в России состоялись в рамках Всероссийских соревнований охотников с ловчими птицами "Слет сокольников - 2017" в заповеднике "Галичья гора".

Клуб возрождения традиций соколиной охоты в питомнике "Алтай-Фалькон" Анна Зайкова

От кормежки до дрессировки

В клуб Алтайского госуниверситета записалось 20 человек. Первое время дрессировать сокола им, конечно, никто не даст. Сначала они пройдут большую теоретическую подготовку, состоящую из множества мелочей: техника безопасности, виды амуниции, профессиональный лексикон, правила кормления и даже расписание уборок вольеров.

После усвоения всех навыков, студентов начнут знакомить с птицами. Есть два способа взаимодействия с хищниками. В первом случае человек начинает контактировать с соколом с самого момента его рождения. Птенец будет воспринимать соколятника как воспитателя или родителя. Этот процесс называется импринтирование - запечатление человека в образе себе подобного. Такой способ предпочтительнее для неопытных участников.

Второй вариант подойдет для тех, кто с соколом уже общался. Соколятник берет подросшую птицу, вставшую на крыло, но еще не получившую большого жизненного опыта. Здесь уже человек будет восприниматься ею как напарник.

«Каждая птица индивидуальна, с ней нужно уметь общаться. Это не кошечку за ушком погладить», - отмечает Павел Коннов.

Клуб возрождения традиций соколиной охоты в питомнике "Алтай-Фалькон" Анна Зайкова

Позитивные изменения

Конечно, не все птицы подойдут для дрессировки. Часть выросших соколов будут возвращать в дикую природу, а небольшую группу оставят для общения с соколятниками. Также продолжатся научные исследования алтайских соколов.

«Сейчас ведется большая работа по закреплению генетических признаков уникального подвида балобана – так называемого алтайского сокола, основное поголовье генетически чистых особей которого имеется только в нашем университете, - рассказывает Сергей Снигирев. - Они сильнее и крупнее своих бурых собратьев. В природе их существует примерно 10 %».

За последние несколько лет в питомнике «Алтай-Фалькон» произошли существенные изменения.

Клуб возрождения традиций соколиной охоты в питомнике "Алтай-Фалькон" Анна Зайкова

Во-первых, инкубатор, который ютился в небольшом кабинете в корпусе «Л» АлтГУ, наконец, переехал на территорию питомника. Это существенно облегчило труд зоотехников. Раньше яйца приходилось возить в учебный корпус в Барнауле, и не все из них могли пережить эту поездку.

Инкубатор находится на первом этаже лабораторного корпуса, с виду напоминающего деревянную избушку. На втором этаже этого домика разместился учебный класс для студентов.

Второе важное событие - реконструкция облеточного вольера. Из-за мокрого снега обрушилась сетчатое перекрытие, и потребовалась полная замена. Помимо этого, в вольере сделали капитальный ремонт: улучшили насесты для птиц, возвели опорную вышку высотой в 8,5 м, построили тамбур.

Полгода назад была запущена морозильная камера, где хранятся кормовые средства. Также был положен водопровод за 3 с половиной года после реорганизации питомника.

«Наблюдая за работой других питомников, мы с удовлетворением обнаружили, что нам удалось создать предпосылки для того, чтобы лаборатория нашего питомника стала ведущим научно-методическим центром», - отметил Сергей Снигирев.

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