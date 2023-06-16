16 июня
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Жизнь

Грозовые выходные ожидают жителей Алтайского края 17 и 18 июня

В Алтайском крае 17 и 18 июня будет жарко, но с грозами и ливнями, передает региональный гидрометцентр.

Первая гроза 2023 года в Барнауле.
Первая гроза 2023 года в Барнауле.
Евгений Храпко, vk.com/thunderstorm_altau

Погода в Алтайском крае 17 июня

Температура ночью от +11 до+16 градусов, местами от +3 до +8 градусов. В Барнауле от +11 до +13 градусов.

Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура днем от +27 до +32 градусов. Преимущественно без осадков. В Барнауле от +27 до +29 градусов.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Алтайском крае 18 июня

Температура ночью от +13 до +18 градусов, местами от +7 до +12 градусов. В Барнауле от +13 до +15 градусов.

Преимущественно без осадков.

Ветер южный, 2-7 м/с. местами порывы до 12 м/с.

Температура днем от +28 до +33 градусов. В Барнауле от +28 до +30 градусов.

Местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

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