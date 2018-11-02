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Грунтовые воды уничтожают ленточные боры Алтайского края

В 2017—2018 годах в Алтайском крае серьезно выросли уровни грунтовых вод. В регионе подтопило немало ленточных боров, пишет «Центр защиты леса Алтайского края».

Подтопленные леса.
Подтопленные леса.
altay.rcfh.ru

Первые сигналы об усыхании насаждений из-за подтоплений начали поступать в июне 2017 года. Общая площадь проблемных участков составила тогда около 0,7 тысяч га, главным образом в Кулундинском и Новичихинском лесничествах. Локальные участки подтопления также были в Павловском лесничестве.

В этом году ленточные боры также подтапливает. Лишь в Новичихинском лесничестве, по результатам аэровизуального обследования, усыхает около 5 тысяч га чистых сосновых древостоев у берегов озер.

Локальные участки усыхания деревьев есть также в Павловском и Ребрихинских лесничествах. Всего в зоне значительного подтопления около 24 тысяч га сосняков Барнаульской, Касмалинской и Кулундинской лент.

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