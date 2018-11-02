Грунтовые воды уничтожают ленточные боры Алтайского края

Первые сигналы об усыхании насаждений из-за подтоплений начали поступать в июне 2017 года. Общая площадь проблемных участков составила тогда около 0,7 тысяч га, главным образом в Кулундинском и Новичихинском лесничествах. Локальные участки подтопления также были в Павловском лесничестве.

В этом году ленточные боры также подтапливает. Лишь в Новичихинском лесничестве, по результатам аэровизуального обследования, усыхает около 5 тысяч га чистых сосновых древостоев у берегов озер.

Локальные участки усыхания деревьев есть также в Павловском и Ребрихинских лесничествах. Всего в зоне значительного подтопления около 24 тысяч га сосняков Барнаульской, Касмалинской и Кулундинской лент.