Группа банка «Открытие»: жители Сибири входят в тройку лидеров, не боящихся COVID-19

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» составили «индекс страха" — рейтинг* регионов, проявляющих максимальную и, наоборот, наименьшую обеспокоенность распространением коронавируса и влиянием пандемии на экономику России и мира. Наибольшая доля респондентов, вовсе не обеспокоенных ситуацией с коронавирусом (0 баллов), наблюдалась в Санкт-Петербурге (33%), в Северо-Кавказском федеральном округе (21%) и в Сибирском федеральном округе (20,8%).

Респондентам предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от 0 до 10. Пандемией и ее последствиями для российской и глобальной экономики оказались обеспокоены в той или иной степени 85,5% опрошенных (они оценили уровень своего страха по шкале от 1 до 10 баллов), тогда как 14,5% страха не испытывают (0 баллов). Наибольшая доля опрошенных (25%) оценили степень своей обеспокоенности на 5 баллов, 11,5% — на 7 баллов. 9,5% — на 8 баллов, 8,5% — на 10 баллов.

В целом ситуацией вокруг пандемии COVID-19 обеспокоены в той или иной степени более 85% россиян. Большинство жителей практически всех регионов никак не борются со своими страхами. При этом в Москве максимально обеспокоены пандемией лишь около 11% респондентов.

Страхи в разрезе федеральных округов

Наибольшая доля респондентов, проявляющих максимальную обеспокоенность (10 баллов), зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе (11,9%), Приволжском федеральном округе (11%) и в Москве (10,8%).

Рейтинг самых обеспокоенных сибирских регионов

В Сибири доля респондентов, проявляющих максимальную обеспокоенность ситуацией с коронавирусом (10 баллов), наиболее высока в Забайкальском крае (33,3%), Бурятии (11,5%) и Новосибирской области (9,8%).

Рейтинг самых бесстрашных регионов Сибири

Наибольшая доля «бесстрашных» (уровень обеспокоенности — 0 баллов) наблюдалась в Иркутской (22,7%), Новосибирской (21,6%) и Омской областях (20%).

Как россияне борются со страхами

Несмотря на то, что уровень обеспокоенности пандемией в целом по стране зафиксирован на среднем уровне (5 баллов), большинство населения (70,4%) не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха. 10,4% опрошенных для минимизации уровня страха закупают продукты впрок. Еще 8,3% респондентов начали откладывать деньги или (если копили еще до пандемии) увеличили размер откладываемой суммы.

В Забайкальском крае, где наблюдалась наибольшая по сравнению с другими регионами Сибири доля респондентов, проявляющих максимальную обеспокоенность пандемией (10 баллов), большинство населения — 73,9% - не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха.

* В исследовании страхов и финансового поведения россиян в условиях пандемии COVID-19 приняли участие 1508 респондентов из всех федеральных округов. Из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин. 29,8% респондентов — молодые люди от 18 до 23 лет, 28,1% — респонденты в возрасте 30−49 лет, 14,3% — в возрасте 50−59 лет и 27,9% — от 60 лет.

ПАО Банк «ФК Открытие», ООО СК «Росгосстрах Жизнь»