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Группа НЛМК обеспечила домашний режим сотрудникам старше 65 лет

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сотрудники российских предприятий Группы старше 65 лет переведены на обязательный домашний режим.

Группа НЛМК обеспечила домашний режим сотрудникам старше 65 лет.
Группа НЛМК обеспечила домашний режим сотрудникам старше 65 лет.
Группа НЛМК

До 30 апреля такие сотрудники могут, по своему выбору, работать удаленно, уйти в очередной оплачиваемый отпуск или находиться в оплачиваемом карантине. Срок может быть скорректирован в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Михаил Архипов,
вице-президент по кадрам и системе управления Группы НЛМК:

Мы приняли решение обеспечить этой группе сотрудников, одной из уязвимых для коронавируса, домашний режим. Сейчас мы максимально сфокусированы на обеспечении безопасности и здоровья сотрудников. Мы продолжим регулярно дополнять набор мер по сдерживанию распространения инфекции и снижению рисков для здоровья наших сотрудников.

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании — одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 2019 год составила 10,6 млрд долларов, показатель EBITDA — 2,6 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,7х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА).

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 18,6%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.

Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

Скачать фото и корпоративные видео Группы НЛМК можно в медиабанке по ссылке.

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