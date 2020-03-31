Группа НЛМК обеспечила домашний режим сотрудникам старше 65 лет.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сотрудники российских предприятий Группы старше 65 лет переведены на обязательный домашний режим.

До 30 апреля такие сотрудники могут, по своему выбору, работать удаленно, уйти в очередной оплачиваемый отпуск или находиться в оплачиваемом карантине. Срок может быть скорректирован в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Михаил Архипов,

вице-президент по кадрам и системе управления Группы НЛМК:

Мы приняли решение обеспечить этой группе сотрудников, одной из уязвимых для коронавируса, домашний режим. Сейчас мы максимально сфокусированы на обеспечении безопасности и здоровья сотрудников. Мы продолжим регулярно дополнять набор мер по сдерживанию распространения инфекции и снижению рисков для здоровья наших сотрудников.

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании — одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 2019 год составила 10,6 млрд долларов, показатель EBITDA — 2,6 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,7х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА).

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 18,6%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.

Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

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