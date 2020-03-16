Группа НЛМК запустила новый портал для стартапов

С помощью этой площадки разработчики получат удобный канал для выхода на конечного бизнес-заказчика, а также оперативную экспертизу своего проекта. Наиболее удачные решения пройдут промышленные испытания на производственных площадках Группы НЛМК по всему миру.

НЛМК предлагает партнерам в сфере инноваций простой алгоритм сотрудничества. После заполнения заявки на сайте NLMK. lab и получения оперативной обратной связи авторы идеи вместе с экспертами НЛМК определят применимость решения в промышленных условиях и оценят его потенциал. Затем будет запущен пилотный проект, который позволит проверить эффективность проекта и определит возможность дальнейшего масштабирования и развития партнерства.

На рассмотрение принимаются идеи, повышающие эффективность существующих технологий производства, ремонтов и обслуживания оборудования, логистики, энергетики, экологии и других процессов.

К текущему моменту более 250 стартапов прошли экспертную проработку в компании, более 30 находятся на стадии пилотного внедрения.

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании — одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 2019 год составила 10,6 млрд долларов, показатель EBITDA — 2,6 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,7х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА).

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 18,6%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль. Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

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