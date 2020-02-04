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Групповой просмотр в кинотеатре Пионер

Кинотеатр «Pioneer Cinema» приглашает вас увлекательно провести время с друзьями за просмотром фильмов.

Кинотеатр «Pioneer Cinema».
Кинотеатр «Pioneer Cinema».
Фото: ТРЦ "Пионер".

Кинотеатр «Pioneer Cinema» — это девять уникальных кинозалов: INvision, Love hall, два VIP hall и пять залов Classic hall общей вместимостью более 1 300 человек. Кинозалы оборудованы передовыми кинопроекторами «Christie» и новой технологией звука «Dolby Atmos».

Для вас: широкий репертуар фильмов, удачное местоположение, мягкие, комфортабельные кресла, закрытая теплая парковка, уютный кино-бар, система кондиционирования, выгодные акции и предложения, групповые программы.

Кинотеатр «Pioneer Cinema».
Кинотеатр «Pioneer Cinema».
Фото: ТРЦ «Пионер».
Кинотеатр «Pioneer Cinema».
Кинотеатр «Pioneer Cinema».
Фото: ТРЦ «Пионер».
Кинотеатр «Pioneer Cinema».
Кинотеатр «Pioneer Cinema».
Фото: ТРЦ «Пионер».

Новая акция «Pioneer Cinema» — групповые программы (группа не менее 15 человек):

Программа № 1 — Цена одного входного билета 100 руб. (2D), 120 руб. (3D)
  • встреча группы на входе в кинотеатр
  • билет в кинозал
  • сопровождающему (1−2 чел.) вход свободный
Программа № 2 — Цена одного входного билета 250 руб. (2D), 270 руб. (3D)
  • встреча группы на входе в кинотеатр
  • билет в кинозал
  • комбо-набор (кола+попкорн)
  • сопровождающему (1−2 чел.) вход свободный
Акция.
Акция.
Фото: ТРЦ «Пионер».

По всем вопросам можете обращаться: в WA по номеру +7 (913) 280-11-02

Вместе кино смотреть веселее и выгодней! Приятного вам просмотра!

Время работы кинотеатра с 10:00 до 02:00

Официальный сайт — pioneer-cinema.ru

ТРЦ ПИОНЕР

Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в, 3-й этаж

Сайт: pioneermall.ru

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