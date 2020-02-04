Групповой просмотр в кинотеатре Пионер

Кинотеатр «Pioneer Cinema» приглашает вас увлекательно провести время с друзьями за просмотром фильмов.

Кинотеатр «Pioneer Cinema» — это девять уникальных кинозалов: INvision, Love hall, два VIP hall и пять залов Classic hall общей вместимостью более 1 300 человек. Кинозалы оборудованы передовыми кинопроекторами «Christie» и новой технологией звука «Dolby Atmos».

Для вас: широкий репертуар фильмов, удачное местоположение, мягкие, комфортабельные кресла, закрытая теплая парковка, уютный кино-бар, система кондиционирования, выгодные акции и предложения, групповые программы.

Кинотеатр «Pioneer Cinema». Фото: ТРЦ «Пионер». Кинотеатр «Pioneer Cinema». Фото: ТРЦ «Пионер». Кинотеатр «Pioneer Cinema». Фото: ТРЦ «Пионер».

Новая акция «Pioneer Cinema» — групповые программы (группа не менее 15 человек):

Программа № 1 — Цена одного входного билета 100 руб. ( 2D), 120 руб. ( 3D) встреча группы на входе в кинотеатр

билет в кинозал

сопровождающему ( 1−2 чел.) вход свободный

Программа № 2 — Цена одного входного билета 250 руб. ( 2D), 270 руб. ( 3D) встреча группы на входе в кинотеатр

билет в кинозал

комбо-набор ( кола+попкорн)

кола+попкорн) сопровождающему ( 1−2 чел.) вход свободный

Акция. Фото: ТРЦ «Пионер».

По всем вопросам можете обращаться: в WA по номеру +7 (913) 280-11-02

Вместе кино смотреть веселее и выгодней! Приятного вам просмотра!

Время работы кинотеатра с 10:00 до 02:00

Официальный сайт — pioneer-cinema.ru