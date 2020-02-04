Групповой просмотр в кинотеатре Пионер

Кинотеатр «Pioneer Cinema» — это девять уникальных кинозалов: INvision, Love hall, два VIP hall и пять залов Classic hall общей вместимостью более 1 300 человек. Кинозалы оборудованы передовыми кинопроекторами «Christie» и новой технологией звука «Dolby Atmos».
Для вас: широкий репертуар фильмов, удачное местоположение, мягкие, комфортабельные кресла, закрытая теплая парковка, уютный кино-бар, система кондиционирования, выгодные акции и предложения, групповые программы.
Новая акция «Pioneer Cinema» — групповые программы (группа не менее 15 человек):
- встреча группы на входе в кинотеатр
- билет в кинозал
- сопровождающему (1−2 чел.) вход свободный
- встреча группы на входе в кинотеатр
- билет в кинозал
- комбо-набор (кола+попкорн)
- сопровождающему (1−2 чел.) вход свободный
По всем вопросам можете обращаться: в WA по номеру +7 (913) 280-11-02
Вместе кино смотреть веселее и выгодней! Приятного вам просмотра!
Время работы кинотеатра с 10:00 до 02:00
Официальный сайт — pioneer-cinema.ru
Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в, 3-й этаж
Сайт: pioneermall.ru
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