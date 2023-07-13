13 июля
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Жизнь

Груша с сыром, сельдь с кефиром и кедровые орешки. 5 холодных супов, которые можно приготовить на скорую руку в жару

Altapress.ru рассказывает, чем порадовать вкусовые рецепторы в жару, если окрошка уже не воодушевляет.

Крем-суп.
Крем-суп.
unsplash.com

Белорусский холодник

Ингредиенты:

  • Свекла — 6 шт.;
  • Огурцы — 3 шт.;
  • Яйца — 6 шт.;
  • Сметана — 250 мл;
  • Зеленый лук — пучок,
  • Укроп — пучок;
  • Уксус — 4 ст.л.;
  • Вода — 3 л;
  • Соль — по вкусу;
  • Сахар — по вкусу.
Белорусский холодник.
Белорусский холодник.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Отварить яйца и свеклу, огурцы очистить от кожуры. Мелко нарезать зелень.
  2. Отделить белки от желтков и натереть на крупной терке, как и свеклу. Выложить зелень в миску и смешать с желтками.
  3. Соединить все, заправить водой и сметаной. Хорошенько перемешать и подавать суп с тостами или запеченным картофелем.

Болгарский суп «Таратор»

Ингредиенты:

  • Огурцы — 1 шт.;
  • Кефир — 250 мл;
  • Минералка — 250 мл;
  • Укроп — пучок;
  • Растительное масло — 1 ст.л.;
  • Чеснок — 2 зуб.;
  • Жареные кедровые орехи — 2 ст. л.;
  • Соль — по вкусу.
Болгарский суп «Таратор».
Болгарский суп «Таратор».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Натереть на терке огурец, мелко нарезать чеснок и укроп.
  2. Смешать минералку с кефиром. Соединить все ингредиенты в сотейнике и отправить в холодильник на два часа.
  3. Подавать суп, украсив зеленью, кружочками огурца и орешками.

Холодный овощной суп с авокадо

Ингредиенты:

  • Авокадо — 1 шт.;
  • Томаты — 3 шт.;
  • Огурцы — 2 шт.;
  • Редис — 5 шт.;
  • Перец болгарский — по вкусу;
  • Зеленый лук — по вкусу;
  • Бульон или минералка — 300-400 мл;
  • Соус “Тобаско” — по вкусу;
  • Оливковое масло — 2 ст.л.;
  • Бальзамический уксус — по вкусу;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец — по вкусу.
Холодный овощной суп с авокадо и редисом.
Холодный овощной суп с авокадо и редисом.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Вымыть все овощи и зелень, мелко нарезать.
  2. Ингредиенты переложить в супницу, добавить бульон или минералку. Добавить также специи и оставить суп на два часа в холодильнике.
  3. Готовое блюдо украсить ломтиками авокадо и редиса.

Холодный суп с сельдью

Ингредиенты:

  • Филе сельди — 100 г;
  • Картофель — 1 шт.;
  • Яйца — 1 шт.;
  • Огурцы маринованные — 1 шт.;
  • Укроп — пучок;
  • Горчица — 1 ч. л.;
  • Зеленый лук — 2 шт.;
  • Кефир — 0,5 л;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец — по вкусу.
Холодный суп с сельдью.
Холодный суп с сельдью.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Отварить картофель и яйца.
  2. Мелко нарезать все ингредиенты и добавить зелень с горчицей, после чего перемешать.
  3. Дать настояться 15 минут. Подавать с заправкой из кефира и зелени.

Грушевый суп-пюре с пармезаном

Ингредиенты:

  • Груши — 4 шт.;
  • Грушевый сок — 500 мл;
  • Сливки 20% — 5 ст. л.;
  • Сыр “Пармезан” — 100 г;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец — по вкусу.
Груша.
Груша.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Нарезать грушу кубиками и варить в соке 25 минут, не доводя до кипения.
  2. После этого заготовку отправить в холодильник на 5-6 часов.
  3. К вареной груше добавить сливки, специи, взбить блендером.
  4. Готовый суп посыпать сыром.
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