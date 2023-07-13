Груша с сыром, сельдь с кефиром и кедровые орешки. 5 холодных супов, которые можно приготовить на скорую руку в жару

Белорусский холодник
Ингредиенты:
- Свекла — 6 шт.;
- Огурцы — 3 шт.;
- Яйца — 6 шт.;
- Сметана — 250 мл;
- Зеленый лук — пучок,
- Укроп — пучок;
- Уксус — 4 ст.л.;
- Вода — 3 л;
- Соль — по вкусу;
- Сахар — по вкусу.
Белорусский холодник.
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Приготовление:
- Отварить яйца и свеклу, огурцы очистить от кожуры. Мелко нарезать зелень.
- Отделить белки от желтков и натереть на крупной терке, как и свеклу. Выложить зелень в миску и смешать с желтками.
- Соединить все, заправить водой и сметаной. Хорошенько перемешать и подавать суп с тостами или запеченным картофелем.
Болгарский суп «Таратор»
Ингредиенты:
- Огурцы — 1 шт.;
- Кефир — 250 мл;
- Минералка — 250 мл;
- Укроп — пучок;
- Растительное масло — 1 ст.л.;
- Чеснок — 2 зуб.;
- Жареные кедровые орехи — 2 ст. л.;
- Соль — по вкусу.
Болгарский суп «Таратор».
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Приготовление:
- Натереть на терке огурец, мелко нарезать чеснок и укроп.
- Смешать минералку с кефиром. Соединить все ингредиенты в сотейнике и отправить в холодильник на два часа.
- Подавать суп, украсив зеленью, кружочками огурца и орешками.
Холодный овощной суп с авокадо
Ингредиенты:
- Авокадо — 1 шт.;
- Томаты — 3 шт.;
- Огурцы — 2 шт.;
- Редис — 5 шт.;
- Перец болгарский — по вкусу;
- Зеленый лук — по вкусу;
- Бульон или минералка — 300-400 мл;
- Соус “Тобаско” — по вкусу;
- Оливковое масло — 2 ст.л.;
- Бальзамический уксус — по вкусу;
- Соль — по вкусу;
- Перец — по вкусу.
Холодный овощной суп с авокадо и редисом.
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Приготовление:
- Вымыть все овощи и зелень, мелко нарезать.
- Ингредиенты переложить в супницу, добавить бульон или минералку. Добавить также специи и оставить суп на два часа в холодильнике.
- Готовое блюдо украсить ломтиками авокадо и редиса.
Холодный суп с сельдью
Ингредиенты:
- Филе сельди — 100 г;
- Картофель — 1 шт.;
- Яйца — 1 шт.;
- Огурцы маринованные — 1 шт.;
- Укроп — пучок;
- Горчица — 1 ч. л.;
- Зеленый лук — 2 шт.;
- Кефир — 0,5 л;
- Соль — по вкусу;
- Перец — по вкусу.
Холодный суп с сельдью.
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Приготовление:
- Отварить картофель и яйца.
- Мелко нарезать все ингредиенты и добавить зелень с горчицей, после чего перемешать.
- Дать настояться 15 минут. Подавать с заправкой из кефира и зелени.
Грушевый суп-пюре с пармезаном
Ингредиенты:
- Груши — 4 шт.;
- Грушевый сок — 500 мл;
- Сливки 20% — 5 ст. л.;
- Сыр “Пармезан” — 100 г;
- Соль — по вкусу;
- Перец — по вкусу.
Груша.
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Приготовление:
- Нарезать грушу кубиками и варить в соке 25 минут, не доводя до кипения.
- После этого заготовку отправить в холодильник на 5-6 часов.
- К вареной груше добавить сливки, специи, взбить блендером.
- Готовый суп посыпать сыром.