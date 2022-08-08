Грустно и точка. Барнаульский преподаватель рассказал, как будет жить после уплаты штрафа за дискредитацию армии России

Алексей Аргунов никогда не мечтал быть знаменитым. Но в конце июля 2022 года стал известен на всю страну, как первый осужденный по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ за грустный смайлик и отметку «Класс» в «Одноклассниках». Мужчина рассказал altapress.ru о том, как выстраивал защиту в суде и почему его общение с ФСБ началось задолго до реакций в соцсетях.

Наука о человечности

49-летний Алексей Аргунов считает, что философия учит тому, как быть (и оставаться) человеком. Эти знания передает своим студентам в барнаульском базовом медицинском колледже. Мужчина говорит: «Тут, на учебе, они врачи, а после — обычные люди».

Алексей называет себя нестрогим преподавателем. Понимает, что для будущих медиков философия — дисциплина важная, но не основная. Поэтому на зачетах никого не «валит».

Говоря об этом, он впервые за нашу беседу еле заметно, на долю секунды улыбается. Таких моментов будет немного.

Барнаульский преподаватель философии Алексей Аргунов. Предоставлено altapress.ru.

К философии пришел не сразу: «О таком в детстве не мечтают». Начинал преподавательскую деятельность в колледже в 2000-х годах с других гуманитарных дисциплин. Спустя время, остановился на науке о бытие.

Бывшая студентка Аргунова, узнав, что его осудили, предложила помощь. Он отказался со словами: «Спасибо. Я уже подал апелляцию».

Мужчина вообще не привык у кого-то просить помощи. О том, что на него завели административное дело, никому особо не распространялся.

Социальные сети. unsplash.com.

«Я, вообще, товарищ тихий, — описывает себя, — социальными сетями пользуюсь давно. Паблики всякие читаю, видео смотрю. С приятелями, родственниками общаюсь. После февральских событий многие мои друзья в „Одноклассниках“ стали выкладывать мемы и другие картинки, которые меня задевали. Нет… Выбешивали!», — в последнем слове возмущение, а за ними — снова спокойствие и взгляд в никуда.

Он продолжает: «Также на контент друзей в моей ленте невозможно было не обращать внимание. Это унижение ума. Просто поток, который льется на тебя без остановки. В конце концов, я написал на своей странице, что буду удалять из друзей тех, кто выкладывает подобное».

Социальные сети. unsplash.com.

Эмоции и слова

Список в «Одноклассниках» пустел. «Все стало нормально», — констатирует преподаватель. Удаленные никак не реагировали. Отчасти поэтому Аргунов думал, что дальше все будет также «нормально».

Тревожные новости о тех, кто понес наказание за ту или иную форму активности в интернете, преподавателя не смущали. Хотя подобные случаи бывали и в Алтайском крае. Правда, разбирательства касались не «эмоций», а слов.

Например, в конце июня 2022 года Бийский суд рассмотрел дело местной жительницы, которая оставила комментарий «Вконтакте» под постом о происходящем на Украине.

Смайлики. открытые источники ( CC0)

Правоохранители сочли высказывание критикующим спецоперацию. Сама женщина вину признала частично, сказав, что относится негативно только к гибели солдат. А «другого негативного отношения к спецоперации в виду не имела». Однако ей пришлось понести наказание в виде штрафа.

Первый в России

В апреле 2022 года Аргунов в очередной раз листал ленту соцсети. Наткнулся на новость о том, что алтайского лидера партии «Яблоко» Александра Гончаренко признали виновным по статье 20.3.3. КоАП РФ о дискредитации Вооруженных Сил России. Политика оштрафовали на 30 тыс. рублей.

В комментариях под этой публикацией преподаватель оставил грустный эмоджи.

Барнаульский преподаватель философии Алексей Аргунов. Предоставлено altapress.ru.

В решении Ленинского районного суда по делу Аргунова об этом есть слова: «<…>своими действиями подорвал доверие к проведению специальной военной операции; публично выразил эмоции в виде отметки «грущу».

Также, согласно документу, к дискредитации ВС РФ причисляют несколько отметок «Класс», которые ставил преподаватель. В первую очередь, речь идет о известном видео Арнольда Шварценеггера. В нем бывший губернатор штата Калифорния обращается к россиянам.

Алексей стал первым в стране человеком, которого осудили за смайлик и «лайк». 6 июля ему позвонили из полиции и попросили прийти.

Грусть. Депрессия. Маска CC0

«Еще сказали так загадочно: вы, наверняка, знаете, в чем дело. А у меня вообще ноль вариантов, — вспоминает философ. — За что же? Как же? Сел, начал размышлять, из-за чего меня могли вызвать. Понял, что дело точно в моей активности в соцсетях. Хотя, как мне казалось, я ничего противоправного не делаю. Ни призывов, ни распространения информации».

С мужчины потребовали объяснительную. Он говорит, что не воспринял этот визит в участок серьезно. Думал, что дальше не зайдет: «Оправдываться мне не за что».

В документе указал, что никого дискредитировать не собирался и негатива к украинским событиям не выражал. Правоохранители, по словам собеседника, вели себя с ним вежливо и по-доброму: «Может, мне кажется, но даже сочувствовали».

Обманутый человек. Грусть. pixabay.com.

Как прошел суд

Однако 12 июля раздался еще один звонок. Полицейский сказал: «Мы передаем дело в суд».

Аргунов снова не испугался. Только стал размышлять о том, нужен ли адвокат. Посмотрел на расценки барнаульских специалистов и решил, что справится самостоятельно: «Лишних 15 тыс. рублей у меня нет».

Годы преподавания и диссертация по философии, считает он, отточили навык построения речи. Времени на подготовку было немного. Судебное заседание назначили на 15 июля.

Суд. Pixabay.com

О линии защиты мужчина говорит: «Я основывался на том, что никакого умысла распространить критикующую действия нашей армии информацию у меня не было. В конце концов, всеми этими постами я на своей странице не делился, а просто отмечал для себя. В случае с новостью о штрафе Гончаренко я поставил грустный эмоджи просто потому, что мне жалко человека.

Допустим, если бы его на светофоре сбила машина, мне бы тоже было его жалко. Но это же не значит, что я дискредитирую светофор. Лайки не выражают моей позиции».

Позиция обвинения заключалась в том, что своими действиями мужчина реализовал уничижительные для ВС РФ речевые тактики.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Аргументы преподавателя суд не посчитал убедительными. Алексея оштрафовали на 30 тыс. рублей. Эта сумма почти равна двум его зарплатам в колледже. На 17 тыс. рублей в месяц мужчина содержит себя, свою супругу, которая тяжело болеет, и 85-летнюю маму.

Преподаватель считает, что даже с адвокатом исход заседания был бы таким же. Уже после суда проконсультировался с юристом. Тот сказал, что подать апелляцию можно и нужно. Но шансов обжаловать решение немного.

Сегодня Аргунов продолжает пользоваться соцсетями. Однако больше ничего не лайкает.

Деньги. Криминал. pixabay.com.

С тех пор, как новости о нем разлетелись по федеральным и региональным СМИ, его страницы стали популярными. Это «тихому товарищу» не нравится: «Мало ли, к чему еще приведет».

Давно под «прицелом»

Как утверждает собеседник, разбирательства по поводу «лайков» и «смайликов» в полиции началось по требованию ФСБ. Дело в том, что еще в 2021 году Аргунов привлек к себе внимание правоохранителей. Он подписал в интернете петицию о закрытии одной из госорганизаций в сфере образования.

Тогда в колледж пришло письмо от ФСБ, в котором говорилось, что преподаватель подрывает доверие к органам государственной власти.

Бумага. Документ. CC0

Мужчина вспоминает: «Началось расследование. Сотрудники проводили проверку, попросили у директора колледжа разъяснение. Никаких нарушений по итогам не выявили. На том все и закончилось».

Алексей так думал. А сейчас размышляет о том, как будет платить штраф в две своих зарплаты.

В колледже, где работает Аргунов, о произошедшем еще не знают. Преподаватель боится, что когда все станет известно, он может потерять работу.

Барнаульский преподаватель философии Алексей Аргунов. Предоставлено altapress.ru.

И вдруг вспоминает, как много лет назад трудился дворником. После этого долго молчит.

«С деньгами буду как-то выкручиваться. У добрых людей планирую попросить. Думаю, они обязательно найдутся», — надеется Алексей.

Я задаю последний, банальный для философа вопрос о смысле жизни. Ответ находится не сразу. В конце концов, мужчина говорит: «Единственное, в чем я уверен, что он меняется. Но главное — оставаться человеком и не обманываться».



Рассмотрение апелляции назначили на 31 августа.