Грустно и точка. Барнаульский преподаватель рассказал, как будет жить после уплаты штрафа за дискредитацию армии России

Наука о человечности
49-летний Алексей Аргунов считает, что философия учит тому, как быть (и оставаться) человеком. Эти знания передает своим студентам в барнаульском базовом медицинском колледже. Мужчина говорит: «Тут, на учебе, они врачи, а после — обычные люди».
Алексей называет себя нестрогим преподавателем. Понимает, что для будущих медиков философия — дисциплина важная, но не основная. Поэтому на зачетах никого не «валит».
Говоря об этом, он впервые за нашу беседу еле заметно, на долю секунды улыбается. Таких моментов будет немного.
К философии пришел не сразу: «О таком в детстве не мечтают». Начинал преподавательскую деятельность в колледже в 2000-х годах с других гуманитарных дисциплин. Спустя время, остановился на науке о бытие.
Бывшая студентка Аргунова, узнав, что его осудили, предложила помощь. Он отказался со словами: «Спасибо. Я уже подал апелляцию».
Мужчина вообще не привык у кого-то просить помощи. О том, что на него завели административное дело, никому особо не распространялся.
«Я, вообще, товарищ тихий, — описывает себя, — социальными сетями пользуюсь давно. Паблики всякие читаю, видео смотрю. С приятелями, родственниками общаюсь. После февральских событий многие мои друзья в „Одноклассниках“ стали выкладывать мемы и другие картинки, которые меня задевали. Нет… Выбешивали!», — в последнем слове возмущение, а за ними — снова спокойствие и взгляд в никуда.
Он продолжает: «Также на контент друзей в моей ленте невозможно было не обращать внимание. Это унижение ума. Просто поток, который льется на тебя без остановки. В конце концов, я написал на своей странице, что буду удалять из друзей тех, кто выкладывает подобное».
Эмоции и слова
Список в «Одноклассниках» пустел. «Все стало нормально», — констатирует преподаватель. Удаленные никак не реагировали. Отчасти поэтому Аргунов думал, что дальше все будет также «нормально».
Тревожные новости о тех, кто понес наказание за ту или иную форму активности в интернете, преподавателя не смущали. Хотя подобные случаи бывали и в Алтайском крае. Правда, разбирательства касались не «эмоций», а слов.
Например, в конце июня 2022 года Бийский суд рассмотрел дело местной жительницы, которая оставила комментарий «Вконтакте» под постом о происходящем на Украине.
Правоохранители сочли высказывание критикующим спецоперацию. Сама женщина вину признала частично, сказав, что относится негативно только к гибели солдат. А «другого негативного отношения к спецоперации в виду не имела». Однако ей пришлось понести наказание в виде штрафа.
Первый в России
В апреле 2022 года Аргунов в очередной раз листал ленту соцсети. Наткнулся на новость о том, что алтайского лидера партии «Яблоко» Александра Гончаренко признали виновным по статье
В комментариях под этой публикацией преподаватель оставил грустный эмоджи.
В решении Ленинского районного суда по делу Аргунова об этом есть слова: «<…>своими действиями подорвал доверие к проведению специальной военной операции; публично выразил эмоции в виде отметки «грущу».
Также, согласно документу, к дискредитации ВС РФ причисляют несколько отметок «Класс», которые ставил преподаватель. В первую очередь, речь идет о известном видео Арнольда Шварценеггера. В нем бывший губернатор штата Калифорния обращается к россиянам.
Алексей стал первым в стране человеком, которого осудили за смайлик и «лайк». 6 июля ему позвонили из полиции и попросили прийти.
«Еще сказали так загадочно: вы, наверняка, знаете, в чем дело. А у меня вообще ноль вариантов, — вспоминает философ. — За что же? Как же? Сел, начал размышлять, из-за чего меня могли вызвать. Понял, что дело точно в моей активности в соцсетях. Хотя, как мне казалось, я ничего противоправного не делаю. Ни призывов, ни распространения информации».
С мужчины потребовали объяснительную. Он говорит, что не воспринял этот визит в участок серьезно. Думал, что дальше не зайдет: «Оправдываться мне не за что».
В документе указал, что никого дискредитировать не собирался и негатива к украинским событиям не выражал. Правоохранители, по словам собеседника, вели себя с ним вежливо и по-доброму: «Может, мне кажется, но даже сочувствовали».
Как прошел суд
Однако 12 июля раздался еще один звонок. Полицейский сказал: «Мы передаем дело в суд».
Аргунов снова не испугался. Только стал размышлять о том, нужен ли адвокат. Посмотрел на расценки барнаульских специалистов и решил, что справится самостоятельно: «Лишних 15 тыс. рублей у меня нет».
Годы преподавания и диссертация по философии, считает он, отточили навык построения речи. Времени на подготовку было немного. Судебное заседание назначили на 15 июля.
О линии защиты мужчина говорит: «Я основывался на том, что никакого умысла распространить критикующую действия нашей армии информацию у меня не было. В конце концов, всеми этими постами я на своей странице не делился, а просто отмечал для себя. В случае с новостью о штрафе Гончаренко я поставил грустный эмоджи просто потому, что мне жалко человека.
Допустим, если бы его на светофоре сбила машина, мне бы тоже было его жалко. Но это же не значит, что я дискредитирую светофор. Лайки не выражают моей позиции».
Позиция обвинения заключалась в том, что своими действиями мужчина реализовал уничижительные для ВС РФ речевые тактики.
Аргументы преподавателя суд не посчитал убедительными. Алексея оштрафовали на 30 тыс. рублей. Эта сумма почти равна двум его зарплатам в колледже. На 17 тыс. рублей в месяц мужчина содержит себя, свою супругу, которая тяжело болеет, и 85-летнюю маму.
Преподаватель считает, что даже с адвокатом исход заседания был бы таким же. Уже после суда проконсультировался с юристом. Тот сказал, что подать апелляцию можно и нужно. Но шансов обжаловать решение немного.
Сегодня Аргунов продолжает пользоваться соцсетями. Однако больше ничего не лайкает.
С тех пор, как новости о нем разлетелись по федеральным и региональным СМИ, его страницы стали популярными. Это «тихому товарищу» не нравится: «Мало ли, к чему еще приведет».
Давно под «прицелом»
Как утверждает собеседник, разбирательства по поводу «лайков» и «смайликов» в полиции началось по требованию ФСБ. Дело в том, что еще в 2021 году Аргунов привлек к себе внимание правоохранителей. Он подписал в интернете петицию о закрытии одной из госорганизаций в сфере образования.
Тогда в колледж пришло письмо от ФСБ, в котором говорилось, что преподаватель подрывает доверие к органам государственной власти.
Мужчина вспоминает: «Началось расследование. Сотрудники проводили проверку, попросили у директора колледжа разъяснение. Никаких нарушений по итогам не выявили. На том все и закончилось».
Алексей так думал. А сейчас размышляет о том, как будет платить штраф в две своих зарплаты.
В колледже, где работает Аргунов, о произошедшем еще не знают. Преподаватель боится, что когда все станет известно, он может потерять работу.
И вдруг вспоминает, как много лет назад трудился дворником. После этого долго молчит.
«С деньгами буду как-то выкручиваться. У добрых людей планирую попросить. Думаю, они обязательно найдутся», — надеется Алексей.
Я задаю последний, банальный для философа вопрос о смысле жизни. Ответ находится не сразу. В конце концов, мужчина говорит: «Единственное, в чем я уверен, что он меняется. Но главное — оставаться человеком и не обманываться».
Рассмотрение апелляции назначили на 31 августа.