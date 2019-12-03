Грузовик «Прогресс» с чесноком и хреном установили на стартовой платформе Байконура

Ракета «Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс» установлена на стартовом столе № 31 космодрома Байконур, сообщает Роскосмос.

Старт ракеты запланирован на 12:34 мск 6 декабря. «Прогресс» доставит на Международную космическую станцию (МКС) целый ряд грузов. Это, в том числе, компоненты топлива и кислород, а также оборудование для научной работы.

Кроме того, грузовик привезет на МКС маслины и оливки, хрен, чеснок, лук, фисташки и финики, кедровые орехи, сушеную клюкву, маринованный имбирь, шоколад и конфеты, консервированные помидоры, цитрусовые, сообщает РИА Новости.

Впервые за многие годы космонавты останутся на Новый год без черной икры.

Туалеты

В конце ноября в американском сегменте МКС вышел из строя туалет, а в российском сегменте оказался переполнен бак, пишет «Росбалт». Позднее туалет починили.

МКС. vk.com/olegmks

При этом в октябре американским астронавтам на МКС пришлось временно перенести чайник и плиту в другой американский модуль.

У американцев возникли проблемы с кухней из-за короткого замыкания в модуле Unity. Они ходили в российский модуль «Звезда» за кипятком и чтобы подогреть еду.