Грядкой летят: несмотря на холодный фронт, «Стрижи» на бреющем полете пронеслись над Барнаулом

Ориентировочное время на прилет было назначено на 15:00. Однако холодный фронт в соседнем регионе внес свои коррективы.
Еще в 02.00 «Стрижи» сообщили, что прибыли в Челябинск.
После чего должны были дозаправиться в Омске, но тут и вмешалась «небесная канцелярия».
Дело в том, что боевые машины МиГ-29 могут работать в любую погоду. Но здесь особый случай — пролет над гражданской, мирной, территорией. Тем более, истребители летели не по-одному, а всей группой — за ведущим. Тем не менее, «Стрижи» прилетели.
Многие барнаульцы криками встречали истребители в небе — «О, грядкой летят» (наверное, название новой фигуры высшего пилотажа от местных садоводов).
С пилотажной группой в Барнаул прилетел и грузовой Ил-76 — с оборудованием.
На Дне города пилотажная группа представит абсолютно новую программу. Пилоты считают, что полеты над акваторией Оби в районе набережной — идеальное место для авиашоу, которое будет длиться 25−30 минут.
19 сентября в 17:00 пилотажная группа «Стрижи» выступит с показательным авиашоу в честь юбилея Барнаула. 18 сентября над акваторией Оби пройдет репетиция авиашоу.
От винта!
Цифра
Пять лет назад посмотреть на грандиозное зрелище собрались порядка 200 тыс барнаульцев и гостей города.