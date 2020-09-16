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Жизнь

Грядкой летят: несмотря на холодный фронт, «Стрижи» на бреющем полете пронеслись над Барнаулом

16 сентября в 18:33 местного времени пилотажная группа «Стрижи» громко заявила о своем прилете в Барнаул.

"Стрижи" прилетели в Барнаул.
"Стрижи" прилетели в Барнаул.
Анна Зайкова

Ориентировочное время на прилет было назначено на 15:00. Однако холодный фронт в соседнем регионе внес свои коррективы.

Еще в 02.00 «Стрижи» сообщили, что прибыли в Челябинск.

После чего должны были дозаправиться в Омске, но тут и вмешалась «небесная канцелярия».

Дело в том, что боевые машины МиГ-29 могут работать в любую погоду. Но здесь особый случай — пролет над гражданской, мирной, территорией. Тем более, истребители летели не по-одному, а всей группой — за ведущим. Тем не менее, «Стрижи» прилетели.

Многие барнаульцы криками встречали истребители в небе — «О, грядкой летят» (наверное, название новой фигуры высшего пилотажа от местных садоводов).

С пилотажной группой в Барнаул прилетел и грузовой Ил-76 — с оборудованием.

На Дне города пилотажная группа представит абсолютно новую программу. Пилоты считают, что полеты над акваторией Оби в районе набережной — идеальное место для авиашоу, которое будет длиться 25−30 минут.

19 сентября в 17:00 пилотажная группа «Стрижи» выступит с показательным авиашоу в честь юбилея Барнаула. 18 сентября над акваторией Оби пройдет репетиция авиашоу.

От винта!

Цифра

Пять лет назад посмотреть на грандиозное зрелище собрались порядка 200 тыс барнаульцев и гостей города.

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