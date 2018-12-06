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6 декабря
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Жизнь
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Грязь и дороги: эксперты выяснили, чем недовольны барнаульцы

Неубранные улицы, плохие дороги и отсутствие площадок для выгула собак — это самые значимые проблемы, которые волнуют жителей Барнаула. К такому выводу пришли специалисты Domofond.ru после того, как опросили 379 жителей города.

Уборка улиц в Барнауле. Февраль 2013 года.
Уборка улиц в Барнауле. Февраль 2013 года.
Михаил Хаустов

Барнаульцам предложили список из 13-ти проблем и попросили назвать наиболее актуальные для города. Можно было отметить несколько вариантов. В итоге авторы опроса получили следующие результаты:

  • 44% - грязь, снег, лед, лужи на тротуарах, дворников нет или недостаточно;
  • 43% - дороги плохие и не ремонтируются;
  • 39% - нет площадок для выгула собак;
  • 36% - плохое благоустройство общественных мест и парков (нет озеленения, туалетов, скамеек);
  • 30% - недостаточная освещенность улиц;
  • 21% - мало хороших кафе и ресторанов;
  • 21% -недостаточно культурных мероприятий, праздников, развлечений, скучно;
  • 17% - много бездомных животных;
  • 16% - нет пандусов и условий для свободного перемещения людей с ограниченными возможностями;
  • 14% - не сносят ветхое жилье;
  • 13% - слишком плотная застройка;
  • 13% - дорогой или некачественный интернет;
  • 2% - сносят архитектурные или исторические памятники.

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