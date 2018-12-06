Грязь и дороги: эксперты выяснили, чем недовольны барнаульцы

Барнаульцам предложили список из 13-ти проблем и попросили назвать наиболее актуальные для города. Можно было отметить несколько вариантов. В итоге авторы опроса получили следующие результаты:
- 44% - грязь, снег, лед, лужи на тротуарах, дворников нет или недостаточно;
- 43% - дороги плохие и не ремонтируются;
- 39% - нет площадок для выгула собак;
- 36% - плохое благоустройство общественных мест и парков (нет озеленения, туалетов, скамеек);
- 30% - недостаточная освещенность улиц;
- 21% - мало хороших кафе и ресторанов;
- 21% -недостаточно культурных мероприятий, праздников, развлечений, скучно;
- 17% - много бездомных животных;
- 16% - нет пандусов и условий для свободного перемещения людей с ограниченными возможностями;
- 14% - не сносят ветхое жилье;
- 13% - слишком плотная застройка;
- 13% - дорогой или некачественный интернет;
- 2% - сносят архитектурные или исторические памятники.