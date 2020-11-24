«Грязная» работа трактора на крыше четырехэтажки возмутила жителей Барнаула

О столь необычном факте сообщила на своей странице «ВКонтакте» известная барнаульская актриса, солистка-вокалистка Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева.
Она выложила видео, на котором запечатлена работа спецтехники на крыше здания.
«Грубейшее нарушение техники безопасности и угроза жизни и здоровью жителей близлежащих домов. Барнаул ул. Некрасова 64, более известная, как „военка“ (военная кафедра политеха). Пользуясь темнотой, с крыши четырехэтажного здания трактором сбрасывается шлак, огромные бетонные плиты и другой строительный мусор», — заявляет артистка.
По словам Виктории Гальцевой, мелкая угольная пыль поднялась выше 12-го этажа, проникая в квартиры соседних домов даже сквозь закрытые окна.
«Эти работы продолжаются уже не первый день. Что делать? Помогите!», — призывает актриса.