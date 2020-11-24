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24 ноября
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Жизнь

«Грязная» работа трактора на крыше четырехэтажки возмутила жителей Барнаула

Жители Барнаула в социальных сетях обсуждают работу трактора, который работает на крыше четырехэтажного здания в центре Барнаула.

Трактор на крыше.
Трактор на крыше.
vk.com/galvika.

О столь необычном факте сообщила на своей странице «ВКонтакте» известная барнаульская актриса, солистка-вокалистка Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева.

Она выложила видео, на котором запечатлена работа спецтехники на крыше здания.

«Грубейшее нарушение техники безопасности и угроза жизни и здоровью жителей близлежащих домов. Барнаул ул. Некрасова 64, более известная, как „военка“ (военная кафедра политеха). Пользуясь темнотой, с крыши четырехэтажного здания трактором сбрасывается шлак, огромные бетонные плиты и другой строительный мусор», — заявляет артистка.

По словам Виктории Гальцевой, мелкая угольная пыль поднялась выше 12-го этажа, проникая в квартиры соседних домов даже сквозь закрытые окна.

«Эти работы продолжаются уже не первый день. Что делать? Помогите!», — призывает актриса.

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