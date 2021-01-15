Грязные яйца и зависть. Что хейтеры находят в тарелках барнаульских фуд-блогеров

Фуд-блогеров узнают не по глазам, а по тарелкам. Их авторский почерк — уникальный вкус и аппетитные фото. Сколько «публичные повара» тратят денег на продукты и нервов на комментарии — узнал altapress.ru.

Космическая тысяча

Юлия Дорогая начала вести блог в Instagram в 2016 году. Но, как признается девушка, тогда это была «просто страничка» в соцсети. А при слове «блогер» у многих еще возникало желание открыть словарь.

Сначала Юлия использовала свой аккаунт для самомотивации — хотела похудеть после родов за 90 дней. До отпуска. Чтобы контролировать порции, выкладывала фото тарелок с едой в Instagram. Режим постов был по-спортивному строгий: все завтраки, обеды, ужины и перекусы подвергались фотографированию с последующим публичным показом.

Спустя назначенное время девушка не только пришла к желаемой форме, но и приобрела единомышленниц: таких же мамочек, которые хотели похудеть. За несколько месяцев число подписчиков Юлии достигло первой тысячи. «Тогда для меня это была космическая цифра», — признается собеседница.

Со временем космос продолжал множиться. Фотографии становились более профессиональными, блюда — красивыми. И к картинкам добавились подписи с ценной информацией о здоровом образе жизни. Чтобы превратить страничку для самоконтроля в мотивационный блог для всех, Юлия прошла два обучающих курса. Один — по нутрициологии и диетологии.

Другой — по кулинарии, чтобы полезное было еще и вкусным. А вместо шести постов в день, как было в начале, стало выходить по одному раз в два дня. Утром или вечером. В это время, утверждает героиня, люди лучше всего просматривают контент, поскольку не заняты работой или домом.

Юлия Дорогая. Предоставлено altapress.ru.

Юлия Дорогая,

Instagram-блогер:

Делать контент непросто. Нужно подстраиваться под аудиторию, придумывать блюда для Нового года, дня рождения или других праздников. Я ищу рецепты в зарубежных СМИ, у коллег-блогеров. Дальше адаптирую ингредиенты и способ приготовления под ПП-направленность блога. И, конечно, придумываю сама. Потому что готовка — всегда место для творчества. Также мне важно, чтобы люди не тратили много времени и средств на поиск продуктов для моих рецептов. Самой большой популярностью пользуются салаты и десерты.

Рецепт Юлии Дорогой: Свежий огурец, крабовые палочки, соленая рыба и авокадо разрезаются на ровные полосы, будто струны. На предварительно замоченную рисовую бумагу аккуратно наносится слой творожного сыра. После него — начинка. Пробовать лучше с соевым соусом.

Отдельная тема для любого блогера — раскрутка страницы. Все, кто создает контент в соцсетях, знают: то, что актуально сегодня, может быть неактуально уже завтра. Юлия рассказывает, что «вырастить» аккаунт помогло попадание ее постов в раздел «Рекомендованные» — сама соцсеть продвигает материал, набравший много лайков. Сейчас все уже не так просто.

Юлия Дорогая,

Instagram-блогер:

Самый эффективный способ развития блога для меня на данный момент — реклама. Но я не участвую в розыгрышах (гивах) и накрутках. Мне интересны живые, а не фейковые люди. Я покупаю рекламу у других блогеров и в пабликах. Со временем это становится все более накладно. К тому же нет никаких гарантий, что после рекламы новые подписчики действительно придут.

Блюда барнаульских фуд-блогеров. Предоставлено altapress.ru.

Еще одна блогерская статья расходов — не фотоаппарат (большинство фотографируют на телефон), а качественное освещение. Особенно это необходимо в осенне-зимний период, когда естественного света мало, а рабочих планов много.

Например, кольцевая лампа, любимица блогеров, стоит от 1 до 4 тыс. рублей в зависимости от марки. Также во время съемки часто не обойтись без штатива. Его цена варьируется от 600 рублей до 5 тыс.

Что касается блогерского дохода, он полностью состоит из рекламы. На вопросы о том, что и за какую цену рекламировать, всегда отвечает совесть, уверена героиня. Сейчас у Юлии Дорогой 319 тыс. подписчиков. И эта цифра, по словам девушки, ее полностью устраивает.

Блюда барнаульских фуд-блогеров. Предоставлено altapress.ru.

Юлия Дорогая,

Instagram-блогер:

Почти вся моя аудитория — воспитанные люди, соблюдающие личные границы. Поэтому с негативом сталкиваюсь редко. Иногда узнают на улицах и в общественных местах. Очень приятно потом читать сообщения от подписчиков о том, что в жизни ты такой же, как в Сети.

Сельская знаменитость

Блогерская история Олеси Пикаловой тоже началась с обычной странички в Instagram. Между фотографиями мужа и детей часто мелькали аппетитные изображения блюд. Кулинарные произведения очень нравились близким Олеси. Именно поддержка окружающих подарила девушке уверенность, и в 2018 году Пикалова начала развивать свой аккаунт.

«Для меня Instagram — это сборник рецептов. Раньше у наших бабушек были книги, а у нас сейчас есть соцсети», — сравнивает девушка. Первая «профессиональная» публикация Олеси неслучайно была про запеканку с брокколи.

Ведь сама героиня прошла длинный путь похудения и решила интегрировать свой опыт приготовления здоровых блюд в блог. Спустя время Олеся стала разбавлять рецепты историями из жизни, чтобы быть ближе к аудитории. Для девушки из алтайского села Родино это был серьезный шаг. Сначала боялась, признается собеседница, — вдруг люди не так посмотрят…

Сейчас на Олесю не только смотрят, но и узнают. «Прихожу в магазин, и уже спрашивают: „Для рецепта покупаете?“» — улыбается блогер. Для привлечения аудитории девушка использует таргетированную рекламу в Instagram.

Олеся Пикалова. Предоставлено altapress.ru.

Олеся Пикалова,

Instagram-блогер:

Таргет — это вид рекламы, которую пользователь покупает у самого Instagram. Можно выбрать аудиторию, которая увидит рекламную запись. Например, женщины от 25 до 45 лет, чей интерес — кулинария. Цена такой рекламы зависит от времени, в течение которого будет виден пост, и охвата аудитории. Я заказывала таргетированную рекламу за 400 рублей в день.

Еще девушка использует розыгрыши. Они помогают и взаимодействию с существующей аудиторией, и появлению новой. Ведь преданному подписчику приятно получить от любимого блогера какую-то вещь. Или даже небольшой денежный выигрыш. Тогда сами люди выставляют в сторис информацию об участии и указывают аккаунт блогера.

Также не секрет, что Instagram «любит» красивые фотографии. И еде недостаточно просто выглядеть аппетитно. По словам девушки, важна еще и соответствующая подача блюда и сервировка стола.

Блюда барнаульских фуд-блогеров. Предоставлено altapress.ru.

Рецепт Олеси Пикаловой: Молоко, два яйца и рисовая мука взбиваются в глубокой тарелке с помощью венчика. Помидоры и лук, прямо с огорода, порезанные на мелкие кусочки, отправляются сразу в тесто. Яично-овощная лепешка переворачивается на сковородке и покрывается слоем сыра. Минута — и завтрак готов.

Сейчас у Олеси Пикаловой больше 42 тыс. подписчиков. Интересно, что основная часть фолловеров — из Москвы и Казахстана. Но в родном Алтайском крае Олеся тоже известна. Однако иногда популярность поворачивается негативной стороной и к тем, кто показывает блюда.

Олеся Пикалова,

Instagram-блогер:

Какие-то «доброжелатели» из моего села создали хейтерский аккаунт, в котором высмеивали меня, моих детей. Однажды придрались к тому, что у меня яйца грязные. Узнала об аккаунте просто: мне написали с этой страницы. Было очень тяжело. Я даже хотела бросать блог. Но, к счастью, муж отговорил меня от этого решения.

Блюда барнаульских фуд-блогеров. Предоставлено altapress.ru.

Олеся Пикалова признается: для нее блог — хобби, а не работа. Хотя девушке регулярно присылают для обзора косметику и прочие девичьи радости. Только покупают услугу производители товаров не за деньги, а по бартеру. Заработать девушка может, рекламируя страницы своих коллег. Сторис в Instagram у Пикаловой стоит 700 рублей. Постоянный пост — 2,2 тыс.

Мама , кухня и ремонт

Валентина Снида, как и другие повелители кухни, всегда любила готовить. Часто приносила свои блюда на работу. Коллеги нахваливали и в шутку предлагали: «Может, тебе в блогеры пойти?» В 2019 году Валентина ушла в декрет, и шутка стала реальностью.

Первыми подписчиками, разумеется, были друзья — около 300 человек. Сейчас аудитория девушки в десять раз больше — 3 тыс. «чистых» пользователей по всей России. Все эти страницы принадлежат реальным людям, а не магазинам, брендам и прочим аккаунтам, которых на самом деле не интересует блогерская жизнь.

Подписчики Валентины — девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Пол, возраст фолловеров, статистика просмотров — очень важные для создания контента параметры. Чтобы их видеть, блогер ведет не обычный, а бизнес-аккаунт.

Валентина Снида. Предоставлено altapress.ru.

Развиваться помогает реклама у коллег по Insta-цеху. Стоимость услуги всегда разная, в зависимости от числа подписчиков. «Реклама может стоить как 100 рублей, так и 70 тыс.», — говорит Снида. Рекламный пост от блогера (не обязательно барнаульского) может привлечь к странице около 300 новых лиц.

«Вкусное» направление аккаунта Валентины быстро разбавилось историями из жизни: об отношениях с мужем, родах, воспитании ребенка. А с недавних пор — о ремонте. Но все эти темы не вытесняют главную — про еду и готовку, а лишь вежливо соседствуют с ней.

Рецепт Валентины Снида: Разломанное на кусочки печенье, будто из бабушкиного буфета, безжалостно перемалывается в блендере вместе с грецкими орехами. Рядом с аппаратом — миска. В ней полбанки сгущенки, какао и сливочное масло, которые уже стали сладкой массой. Наконец содержимое блендера и миски превращается в единое целое — тесто для знакомого всем пирожного «картошка». Из большой «картошки» появляются маленькие «картофелины». Есть можно сразу.

Блюда барнаульских фуд-блогеров. Предоставлено altapress.ru.

«Аудитории нравятся случаи из жизни», — считает Валентина. По ее словам, иногда пост-история набирает даже больше лайков и комментариев, чем пост-рецепт. Хотя большинство кулинарных произведений девушки — авторские блюда.

Валентина Снида,

Instagram-блогер: