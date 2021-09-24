Алтайская полиция рассказала, как подростками уберечься от киберпреступности

За восемь месяцев 2021 года в Алтайском крае в отношении несовершеннолетних произошла 101 кража, 18 мошенничеств, 11 грабежей и 12 вымогательств. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали правила безопасности для подростков и их родителей.

Следуя простым правилам, можно избежать различного рода неприятностей и сохранить свое имущество и деньги.

Никогда не нужно рассказывать о себе незнакомым людям в интернете: где ты живешь и учишься , не сообщай свой номер телефона. Не говори никому , где работают твои родители и не называй номера их телефонов.

не сообщай свой номер телефона. Не говори никому где работают твои родители и не называй номера их телефонов. Никогда не отвечай на сообщения от незнакомцев. Если незнакомый человек предлагает встретиться или пишет оскорбительные , провокационные сообщения — нужно сказать родителям.

провокационные сообщения — нужно сказать родителям. Ни в коем случае нельзя открывать ссылки из смс , электронных писем , сообщений от неизвестных пользователей в соцсетях. Эти ссылки могут привести на зараженные ресурсы.

Сотрудники различных подразделений полиции вместе с общественниками регулярно проводят встречи со школьниками, на которых информируют о преступлениях, а также об ответственности за их совершение.

Подросткам показывают профилактические ролики и размещают различные обучающие материалы по профилактике противоправных посягательств в отношении детей и обеспечения их безопасности.

Своевременное выявление преступления, его раскрытие и привлечение причастных к ответственности зависит от того, насколько быстро информация о нем поступит в полицию.