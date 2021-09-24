Алтайская полиция рассказала, как подростками уберечься от киберпреступности

Следуя простым правилам, можно избежать различного рода неприятностей и сохранить свое имущество и деньги.
- Никогда не нужно рассказывать о себе незнакомым людям в интернете: где ты живешь и учишься, не сообщай свой номер телефона. Не говори никому, где работают твои родители и не называй номера их телефонов.
- Никогда не отвечай на сообщения от незнакомцев. Если незнакомый человек предлагает встретиться или пишет оскорбительные, провокационные сообщения — нужно сказать родителям.
- Ни в коем случае нельзя открывать ссылки из смс, электронных писем, сообщений от неизвестных пользователей в соцсетях. Эти ссылки могут привести на зараженные ресурсы.
Сотрудники различных подразделений полиции вместе с общественниками регулярно проводят встречи со школьниками, на которых информируют о преступлениях, а также об ответственности за их совершение.
Подросткам показывают профилактические ролики и размещают различные обучающие материалы по профилактике противоправных посягательств в отношении детей и обеспечения их безопасности.
Своевременное выявление преступления, его раскрытие и привлечение причастных к ответственности зависит от того, насколько быстро информация о нем поступит в полицию.
В случае совершения противоправного деяния необходимо незамедлительно сообщать об этом в полицию по телефонам: «02», «102» (с сотового) для оперативного реагирования.
Либо можно обратиться лично в ближайший отдел внутренних дел или к любому сотруднику полиции.
В ГУ МВД России по Алтайскому краю также действует «телефон доверия»: