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Жизнь

Алтайская полиция рассказала, как подростками уберечься от киберпреступности

За восемь месяцев 2021 года в Алтайском крае в отношении несовершеннолетних произошла 101 кража, 18 мошенничеств, 11 грабежей и 12 вымогательств. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали правила безопасности для подростков и их родителей.

Интернет-мошенничество.
Интернет-мошенничество.
Pixabay.com

Следуя простым правилам, можно избежать различного рода неприятностей и сохранить свое имущество и деньги.

  • Никогда не нужно рассказывать о себе незнакомым людям в интернете: где ты живешь и учишься, не сообщай свой номер телефона. Не говори никому, где работают твои родители и не называй номера их телефонов.
  • Никогда не отвечай на сообщения от незнакомцев. Если незнакомый человек предлагает встретиться или пишет оскорбительные, провокационные сообщения — нужно сказать родителям.
  • Ни в коем случае нельзя открывать ссылки из смс, электронных писем, сообщений от неизвестных пользователей в соцсетях. Эти ссылки могут привести на зараженные ресурсы.

Сотрудники различных подразделений полиции вместе с общественниками регулярно проводят встречи со школьниками, на которых информируют о преступлениях, а также об ответственности за их совершение.

Подросткам показывают профилактические ролики и размещают различные обучающие материалы по профилактике противоправных посягательств в отношении детей и обеспечения их безопасности.

Своевременное выявление преступления, его раскрытие и привлечение причастных к ответственности зависит от того, насколько быстро информация о нем поступит в полицию.

В случае совершения противоправного деяния необходимо незамедлительно сообщать об этом в полицию по телефонам: «02», «102» (с сотового) для оперативного реагирования.

Либо можно обратиться лично в ближайший отдел внутренних дел или к любому сотруднику полиции.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю также действует «телефон доверия»: 8 (3852) 63-03-15 (круглосуточно).

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