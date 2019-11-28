Губернатор Алтайского края и генеральный директор Россети Сибирь обсудили перспективы развития электроэнергетики региона

О прохождении осенне-зимнего сезона, обеспечении надежности энергоснабжения Алтайского края и о возможности реализации совместных проектов шла речь в ходе рабочей встречи губернатора Алтайского края Виктора Томенко и генерального директора компании «Россети Сибирь» Павла Акилина.

В начале встречи губернатор региона отметил стабильную работу электросетевого комплекса при прохождении осенне-зимнего максимума нагрузок. Энергетики не только отлично справляются со своей задачей, но и снижают показатели аварийности.

Алтайский филиал Россети Сибирь осуществляет значительные вложения в инфраструктуру края, системно улучшает показатели надежности энергоснабжения и снижает энергодефицит за счет ввода крупных электросетевых объектов. В ходе подготовки к зиме специалисты филиала провели масштабную ремонтную кампанию. В зоне обслуживания Россети Сибирь было отремонтировано более семи тысяч километров линий электропередачи 0,4−110 киловольт (кВ), 153 подстанции 35−110 кВ и около полутора тысяч трансформаторных подстанций 6−10/0,4 кВ. Компания обеспечила выполнение всех условий для своевременного получения паспорта готовности к работе в период максимума нагрузок.

Стороны обсудили возможность реализации на территории Алтайского края перспективных проектов в области электроэнергетики. Энергокомпания готова участвовать в реализации федеральных и краевых программ, направленных на повышение надежности электроснабжения региона. Определенные перспективы связаны с развитием солнечной генерации. По словам Павла Акилина, специалисты компании «Россети Сибирь» изучили возможность строительства на территории региона солнечных электрических станций и готова реализовать проект на территории шести муниципалитетов.

Энергетики также готовы инвестировать средства в строительство распределительных сетей, развитие уличного освещения. «Проблема уличного освещения стоит остро не только в сельских территориях, но и в городах», — подчеркнул Губернатор. Актуальным остается вопрос увеличения трансформаторной мощности центров питания.

Одно из предложений, озвученное главой Россети Сибирь, касалось развития электротранспорта в туристско-рекреационной зоне края, а также в целом на территории региона. Энергетики предлагают уникальный проект по использованию современного экологичного транспорта для передвижения туристов и гостей в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и игорной зоне «Сибирская монета». Это позволит улучшить экологическую обстановку, увеличить турпоток, привлечет дополнительные инвестиции в регион. «За электротранспортом будущее», — поделился своим мнением Павел Акилин. По его словам, ряд регионов уже поддерживает развитие электротранспорта с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Виктор Томенко отметил, что краевые власти готовы рассмотреть предложения энергетиков, касающиеся повышения качества и доступности энергоснабжения. «Мы в первую очередь будем руководствоваться интересами населения региона. Новые проекты в области электроэнергетики — это комфорт, надежность и спокойствие жителей края», — подчеркнул глава региона.

Справка

ГК «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).