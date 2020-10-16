Губернатор Алтайского края и глава Барнаула лично осмотрели реконструированную за 570 млн рублей улицу Попова

Масштабная реконструкция участка улицы Попова в Индустриальном районе Барнаула в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершена. 16 октября с тем, как здесь провели работы, ознакомились губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава региональной столицы Вячеслав Франк.

Напомним, что в текущем году дорожники продолжили начатую в 2019 году реконструкцию улицы Попова в границах улиц Власихинская и Трактовая. По словам градоначальника, необходимость в ремонте назрела давно, но начать его не позволяла ограниченность финансовых ресурсов.

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

Много лет обсуждалась сама возможность реконструкции этой улицы, но в связи с ограниченностью средств приступить к реализации не удавалось. В 2019 году при поддержке Губернатора Виктора Томенко работы были начаты. Из-за серьезного объема они были разделены на несколько этапов, их выполнение заняло два года.

Результат — налицо: снизится транспортная загруженность улицы Попова на данном участке, а проезд станет более комфортным.

Завершение реконструкции улицы Попова в Барнауле. Анна Зайкова.

По словам главы Барнаула, это смогут ощутить жители пригородных поселков: Новосиликатный, Лесной, Октябрьский и села Власиха. Для проезда дорогу откроют с 06:00 17 октября.

Губернатор Виктор Томенко, в свою очередь, лично принял работы и выразил признательность дорожникам за качественную работу, отметив, что завершение реконструкции крайне важно для Барнаула не только с позиции развития дорожной инфраструктуры, но и с точки зрения социальной значимости этого участка, как связующего густонаселенный район с пригородными территориями.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Ваша работа, дорогие друзья, очень важна и является системообразующей. Очень серьезные подвижки нам удалось за несколько лет в крае получить и улучшить положение дел в дорожном хозяйстве. Сделать это было бы невозможно если бы не опыт, профессионализм, ответственность и преданность своему делу всех, кто в этой сфере работает. Поэтому я всех наших дорожников поздравляю, благодарю и хочу сказать про то, что государство и все уровни власти будут продолжать вопросам транспортной инфраструктуры уделять первостепенное значение.

Что касается спектра выполненных на улице Попова в 2019—2020 годах работ, то среди них строительство — проезжей части шириной 10,5 метра на участке от улицы Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до улицы Трактовой с южной стороны.

Также дорожники отремонтировали существующую проезжую часть улицы на участке от улицы Власихинской до переезда через трамвайные пути с южной стороны и от переезда до улицы Трактовой с северной стороны.

Также на участке сделаны новые парковки, созданы заездные карманы для общественного транспорта, построена ливневая канализация, переустроены трамвайные пути и контактная сеть, обновлена сеть водоснабжения и водоотведения, модернизирована сеть наружного освещения.

Завершение реконструкции улицы Попова в Барнауле. Анна Зайкова.

Помимо этого, установлено три светофорных объекта на пересечении улицы Попова с улицей Трактовой, по улице Попова, 242 и на пересечении улицы Попова и улицы Власихинской.

Кроме этого здесь появились новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка, обустроены тротуары вдоль проезжей части и проведено озеленение улицы.