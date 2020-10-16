Губернатор Алтайского края и глава Барнаула лично осмотрели реконструированную за 570 млн рублей улицу Попова

Напомним, что в текущем году дорожники продолжили начатую в 2019 году реконструкцию улицы Попова в границах улиц Власихинская и Трактовая. По словам градоначальника, необходимость в ремонте назрела давно, но начать его не позволяла ограниченность финансовых ресурсов.
Вячеслав Франк,
глава Барнаула:
Много лет обсуждалась сама возможность реконструкции этой улицы, но в связи с ограниченностью средств приступить к реализации не удавалось. В 2019 году при поддержке Губернатора Виктора Томенко работы были начаты. Из-за серьезного объема они были разделены на несколько этапов, их выполнение заняло два года.
Результат — налицо: снизится транспортная загруженность улицы Попова на данном участке, а проезд станет более комфортным.
По словам главы Барнаула, это смогут ощутить жители пригородных поселков: Новосиликатный, Лесной, Октябрьский и села Власиха. Для проезда дорогу откроют с 06:00 17 октября.
Губернатор Виктор Томенко, в свою очередь, лично принял работы и выразил признательность дорожникам за качественную работу, отметив, что завершение реконструкции крайне важно для Барнаула не только с позиции развития дорожной инфраструктуры, но и с точки зрения социальной значимости этого участка, как связующего густонаселенный район с пригородными территориями.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Ваша работа, дорогие друзья, очень важна и является системообразующей. Очень серьезные подвижки нам удалось за несколько лет в крае получить и улучшить положение дел в дорожном хозяйстве. Сделать это было бы невозможно если бы не опыт, профессионализм, ответственность и преданность своему делу всех, кто в этой сфере работает. Поэтому я всех наших дорожников поздравляю, благодарю и хочу сказать про то, что государство и все уровни власти будут продолжать вопросам транспортной инфраструктуры уделять первостепенное значение.
Что касается спектра выполненных на улице Попова в 2019—2020 годах работ, то среди них строительство — проезжей части шириной 10,5 метра на участке от улицы Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до улицы Трактовой с южной стороны.
Также дорожники отремонтировали существующую проезжую часть улицы на участке от улицы Власихинской до переезда через трамвайные пути с южной стороны и от переезда до улицы Трактовой с северной стороны.
Также на участке сделаны новые парковки, созданы заездные карманы для общественного транспорта, построена ливневая канализация, переустроены трамвайные пути и контактная сеть, обновлена сеть водоснабжения и водоотведения, модернизирована сеть наружного освещения.
Помимо этого, установлено три светофорных объекта на пересечении улицы Попова с улицей Трактовой, по улице Попова, 242 и на пересечении улицы Попова и улицы Власихинской.
Кроме этого здесь появились новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка, обустроены тротуары вдоль проезжей части и проведено озеленение улицы.