Облет над регионом совершается в целях контроля оперативной обстановки и оценки последствий паводка.
Ранее сообщалось, что в Алтайский край прибыл глава МЧС России.
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Накануне стало известно, что глава МЧС России прибыл в Алтайский край, чтобы проконтролировать ситуацию с паводком в регионе. В настоящее время Александр Куренков и Виктор Томенко совершают облет региона, сообщает пресс-служба МЧС России.
Облет над регионом совершается в целях контроля оперативной обстановки и оценки последствий паводка.
Ранее сообщалось, что в Алтайский край прибыл глава МЧС России.
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