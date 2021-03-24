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Жизнь
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Губернатор Алтайского края попросил помощи у Министерства обороны

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к командованию ЦВО с просьбой помочь в проведении подрывов льда на затороопасных участках рек, сообщила пресс-служба правительства региона.

Виктор Томенко принял участие в комплексной тренировке по предупреждению и ликвидации последствий паводка.
Виктор Томенко принял участие в комплексной тренировке по предупреждению и ликвидации последствий паводка.
пресс-служба правительства Алтайского края

В ближайшее время военные будут взрывать лед на реках. Большую опасность представляют участки на Бии и Чарыше.

«Мы рассчитываем, что взрывные работы на проблемных участках этих рек будут проведены силами Министерства обороны в самом конце марта — примерно с 25 марта по 2 апреля, они помогут нам справиться с этой ситуацией. Я обратился к командованию Центрального военного округа с просьбой оказать содействие Главному управлению МЧС России по Алтайскому краю в проведении этих работ», — сказал Томенко.

Точных данных о развитии паводка в этом году пока нет, но есть риск того, что ситуация будет проходить по неблагоприятному сценарию.

«Мы помним прошлый год: нам казалось, что была многоснежная зима, и предполагалось, что паводок пройдет сложно. Но он прошел без значительных и серьезных последствий. Тем не менее, готовясь к таким периодам, мы исходим из наихудшего развития ситуации», — добавил губернатор.

Начальник главка МЧС Александр Макаров подчеркнул, что в течение предстоящей недели муниципалитеты, где есть недостатки в подготовке к половодью, смогут их устранить.

По его словам, недочеты имеют «организационный характер» и серьезных последствий в период паводка не несут.

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