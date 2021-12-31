Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с Новым годом

Глава региона отметил героическую борьбу врачей в борьбе с ковидом, поблагодарил медицинских работников. Губернатор признался, что преклоняется перед их каждодневным подвигом.

Также Томенко затронул злободневную тему ЖКХ. Эта структура, по мнению губернатора, пока не может обойтись без дополнительных вливаний со стороны государства, а то и без прямого вмешательства властей. По словам губернатора, в этой сфере предстоит большая работа. И не на один год.

Отдельно Виктор Томенко остановился на социально-экономическом развитии региона — стабильно работают промышленные предприятия, восстановилась занятость, улучшилось положение в транспортной отрасли, сельское хозяйство бьет рекорды, а сфера туризма вышла на допандемийный уровень.

В 2022 году Томенко пожелал жителям региона счастья, крепкого сибирского здоровья, сил, оптимизма.