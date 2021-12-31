1 января -16°C
﻿
Жизнь

Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с Новым годом

31 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей с наступающим Новым годом.

Новый год. Гирлянда.
Новый год. Гирлянда.
СС0

Глава региона отметил героическую борьбу врачей в борьбе с ковидом, поблагодарил медицинских работников. Губернатор признался, что преклоняется перед их каждодневным подвигом.

Также Томенко затронул злободневную тему ЖКХ. Эта структура, по мнению губернатора, пока не может обойтись без дополнительных вливаний со стороны государства, а то и без прямого вмешательства властей. По словам губернатора, в этой сфере предстоит большая работа. И не на один год.

Отдельно Виктор Томенко остановился на социально-экономическом развитии региона — стабильно работают промышленные предприятия, восстановилась занятость, улучшилось положение в транспортной отрасли, сельское хозяйство бьет рекорды, а сфера туризма вышла на допандемийный уровень.

В 2022 году Томенко пожелал жителям региона счастья, крепкого сибирского здоровья, сил, оптимизма.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость