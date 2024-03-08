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Жизнь

Губернатор Алтайского края поздравил жительниц региона с 8 марта

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жительниц региона с Международным женским днем.

Букет.
Букет.
freepik.com/gpointstudio

Также глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жительниц города.

Политики выразили благодарность за то, что прекрасная половина человечества приносит в жизнь красоту, доброту, милосердие, заботу и любовь.

Современные женщины преуспевают во всех областях, уверены поздравляющие, сообщает пресс-служба правительства АК.

И пожелали женщинам счастья, крепкого здоровья, благополучия.

А накануне президент РФ Владимир Путин подарил летчицам цветы. Он посетил Краснодарское высшее военное авиационного училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова.

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