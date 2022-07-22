Губернатор Алтайского края призвал сделать все возможное, чтобы уменьшить смертность на дорогах

21 июля проблему увеличения числа смертности в результате аварий на дорогах обсудили в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения при правительстве Алтайского края представители краевой и муниципальных властей, а также органов правопорядка.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что у краевых властей и всех профильных ведомств есть цель снизить смертность и травмирование людей в результате дорожно-транспортных происшествий. Виктор Томенко призвал «мобилизовать силы» для того, что смертность на дорогах перестала расти.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

«В апреле текущего года мы уже собирались, и я говорил, что работа была проделана немалая. Состояние дорог в крае стало лучше. Материально-техническое обеспечение организаций, которые занимаются ремонтом и обслуживанием дорог, мы укрепляем, возможности у них усиливаются. Проводится работа по повышению культуры вождения».

Однако, по словам губернатора, статистика не улучшается. По итогам первого квартала 2022 года на дорогах погибли 50 человек. За аналогичный период 2021 цифра была в 1,5 раза меньше: 33 человека.

— Мы видим, что тенденция сохранилась, цифры значительные, — сказал Виктор Томенко и подчеркнул, что в каждом отдельном случае смертельная авария — это трагедия.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновения транспортных средств, наезды на пешеходов, съезд с дороги, наезды на велосипедистов и препятствия. Основные причины — несоблюдение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигнала светофоров. По вине водителей автомобилей произошло 87 процентов всех аварий. В «пьяных» ДТП за шесть месяцев текущего года погибло 28 человек.



Что сделано

Антон Воронов,

министр транспорта Алтайского края

«В 2022 году разработан и реализуется план мероприятий по обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах и подходах к ним, приняты меры по снижению аварийности в местах концентрации ДТП. Финансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения увеличено, в текущем году на эти цели в рамках госпрограммы направят почти 168 миллионов рублей».

Антон Воронов , министр транспорта Алтайского края Антон Федотов

На утверждение комиссии был представлен межведомственный План дополнительных мероприятий по снижению смертности населения от дорожно-транспортных происшествий в Алтайском крае. В него включены мероприятия, направленные на усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения и повышение требований к уровню профессиональной подготовки; обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений. Также в План вошли вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и совершенствовании обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах.

Также комиссия рассмотрела вопросы об организации работы по перевозке пассажиров автобусами и оснащению аварийно-опасных участков дорог комплексами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, что должно привести к уменьшению трагедий на дорогах.