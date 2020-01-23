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Жизнь

Губернатор Алтайского края распорядился ввести режим повышенной готовности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжении о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил предупреждения и ликвидации ЧС.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Особый режим действует с 23 января, сообщили в краевом правительстве.

Все силы и средства, службы и ведомства края должны быть готовы, если произойдут чрезвычайные ситуации из-за непогоды.

Также в правительстве сообщили, что режим ЧС в Яровом, который ввели два месяца назад, продлят.

Зампред правительства региона Александр Климин рассказал, что за время режима ЧС на ТЭЦ Ярового навели порядок: создали нормативный запас угля, предприятие работает и проводит профилактические ремонтные работы.

«Однако напряженная обстановка на станции сохраняется. В связи с этим режим ЧС надо сохранять для восстановления нормальной деятельности и жизнеобеспечения жителей города Яровое», — заявил Александр Климин.

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