Губернатор Алтайского края распорядился ввести режим повышенной готовности

Особый режим действует с 23 января, сообщили в краевом правительстве.
Все силы и средства, службы и ведомства края должны быть готовы, если произойдут чрезвычайные ситуации из-за непогоды.
Также в правительстве сообщили, что режим ЧС в Яровом, который ввели два месяца назад, продлят.
Зампред правительства региона Александр Климин рассказал, что за время режима ЧС на ТЭЦ Ярового навели порядок: создали нормативный запас угля, предприятие работает и проводит профилактические ремонтные работы.
«Однако напряженная обстановка на станции сохраняется. В связи с этим режим ЧС надо сохранять для восстановления нормальной деятельности и жизнеобеспечения жителей города Яровое», — заявил Александр Климин.