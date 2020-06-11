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Жизнь

Губернатор Алтайского края предъявил паспорт и сдал кровь

11 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко присоединился к акции #ОставайсяДонором и сдал кровь в мобильном комплексе на пл. Сахарова.

Виктор Томенко сдал кровь.
Виктор Томенко сдал кровь.
altairegion22.ru

Губернатор предъявил паспорт и заполнил анкету донора, сотрудник мобильного комплекса провел предварительное лабораторное исследование капиллярной крови для определения уровня гемоглобина и группы крови.

Процедура длилась около 10 минут, рассказывают в пресс-центре краевого правительства. После этого глава региона поделился своими впечатлениями.

«В принципе, 400−450 миллилитров крови не чаще чем через 60 дней, судя по моему состоянию, не такая сложная задача. И времени это немного занимает. Чувствую, что сделал какое-то хорошее дело. Кровь действительно востребована и на нее есть большой спрос. Такие акции — это приглашение к тому, чтобы люди принимали участие. Если ты здоров, если активен и по всем показаниям в состоянии быть донором — почему бы и нет?», -прокомментировал Томенко.

Также он добавил, что получил предложение стать донором на постоянной основе.

Ежедневно в Алтайском крае кровь сдают порядка 100 человек.

В 2019 году число доноров в регионе составило 28 096 человек.

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