Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днем Победы барнаульского фронтовика

«День Победы для нас святой, священный праздник. Мы отмечаем его с особым воодушевлением. Слова особой признательности — тем людям, кто воевал, кто прошел войну и эту Победу обеспечил. Мы перед Вами, Василий Михайлович, преклоняемся», — с такими словами Губернатор обратился к фронтовику.
Василий Горбунов отправился воевать в 1943 году. Тогда ему едва исполнилось 18 лет. Во время боевых действий на Дальнем Востоке освобождал Манчжурию.
Война для него закончилась на Курильских островах. За боевые заслуги Василий Михайлович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Японией» и юбилейными медалями.
Демобилизовался в 1950 году в звании младшего сержанта, после чего вернулся на малую родину — город Ленинск-Кузнецкий (Кузбасс). Там получил вполне мирную профессию «горный мастер», женился. В семье родилось трое детей. Более 40 лет отработал в шахте Полысаевской
В 2004 году, после смерти супруги, Василий Горбунов переехал на Алтай, к дочери. Теперь живет в Барнауле, в поселке Южном. Несмотря на преклонный возраст, он ведет активный образ жизни — ежедневно делает зарядку и занимается оздоровительной ходьбой, раньше бегал на лыжах. Много читает, общается с молодежью.
Губернатор поинтересовался, как в семье встречают День Победы. По традиции родные и близкие соберутся за праздничным столом, посмотрят трансляцию парада на Красной площади.
«Обязательно и 100 граммов нужно выпить, как без этого», — рассмеялся Василий Горбунов.
Виктор Томенко пожелал Василию Горбунову крепкого здоровья и разменять вторую сотню.
«Главное — чтобы задача была поставлена!» — сказал фронтовик.
В семье ветерана 7 внуков и 8 правнуков. Кстати, самая младшая из них Александра родилась три года назад 9 мая, в День Победы.
«Василий Михайлович, примите еще раз нашу благодарность за Победу и Вашу очень достойную жизнь — ведь после войны надо было страну восстанавливать, очень много работать. Спасибо Вам за то, что передаете подрастающему поколению отношение, рассказы, воспоминания о войне из первых уст: это очень важно. Мы, дети, внуки и правнуки тех, кто прошел войну, будем передавать эту память дальше», — пообещал Виктор Томенко.