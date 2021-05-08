Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днем Победы барнаульского фронтовика

Глава региона накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в режиме видеосвязи пообщался с ветераном ВОВ Василием Горбуновым и поздравил его с грядущим праздником, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«День Победы для нас святой, священный праздник. Мы отмечаем его с особым воодушевлением. Слова особой признательности — тем людям, кто воевал, кто прошел войну и эту Победу обеспечил. Мы перед Вами, Василий Михайлович, преклоняемся», — с такими словами Губернатор обратился к фронтовику.

Василий Горбунов отправился воевать в 1943 году. Тогда ему едва исполнилось 18 лет. Во время боевых действий на Дальнем Востоке освобождал Манчжурию.

Василий Горбунов. Пресс-служба правительства Алтайского края.

Война для него закончилась на Курильских островах. За боевые заслуги Василий Михайлович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Японией» и юбилейными медалями.

Демобилизовался в 1950 году в звании младшего сержанта, после чего вернулся на малую родину — город Ленинск-Кузнецкий (Кузбасс). Там получил вполне мирную профессию «горный мастер», женился. В семье родилось трое детей. Более 40 лет отработал в шахте Полысаевской

В 2004 году, после смерти супруги, Василий Горбунов переехал на Алтай, к дочери. Теперь живет в Барнауле, в поселке Южном. Несмотря на преклонный возраст, он ведет активный образ жизни — ежедневно делает зарядку и занимается оздоровительной ходьбой, раньше бегал на лыжах. Много читает, общается с молодежью.

Виктор Томенко поздравил с Днем Победы барнаульского фронтовика Василия Горбунова. Пресс-служба правительства Алтайского края.

Губернатор поинтересовался, как в семье встречают День Победы. По традиции родные и близкие соберутся за праздничным столом, посмотрят трансляцию парада на Красной площади.

«Обязательно и 100 граммов нужно выпить, как без этого», — рассмеялся Василий Горбунов.

Виктор Томенко пожелал Василию Горбунову крепкого здоровья и разменять вторую сотню.

«Главное — чтобы задача была поставлена!» — сказал фронтовик.

«Вечный огонь». СС0

В семье ветерана 7 внуков и 8 правнуков. Кстати, самая младшая из них Александра родилась три года назад 9 мая, в День Победы.