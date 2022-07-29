29 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы

29 июля состоялся торжественный выпуск слушателей факультета подготовки сотрудников полиции и следователей Барнаульского юридического института МВД России. Выпускники этого года отправятся служить во все регионы Сибирского федерального округа.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Антон Федотов.

Со знаменательным событием их пришли поздравить Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, Главный федеральный инспектор в Алтайском крае Юрий Земский, начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян, Министр внутренних дел по Республике Алтай Александр Соловьев, ветеран МВД России Владимир Семенов, глава города Барнаула Вячеслав Франк и Митрополит Барнаульский и Алтайский Владыка Сергий.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Антон Федотов.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Антон Федотов.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Антон Федотов.

Виктор Томенко поздравил выпускников с окончанием учебы и выразил надежду на то, что служба у них сложится успешно.

«Полученные за годы учебы профессиональные знания и практические навыки послужат тому, чтобы вы могли выполнять свой профессиональный долг на самом высоком уровне. Деятельность каждого из вас будет входить в общие результаты работы и правоохранительной системы, и органов внутренних дел. По поступкам, по работе каждого из вас жители будут строить свое отношение к органам внутренних дел», — напомнил глава региона выпускникам.


Виктор Томенко подчеркнул, что молодому поколению есть на кого равняться: за шесть с половиной десятилетий вуз подготовил 40 тысяч специалистов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Антон Федотов.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Антон Федотов.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.
Антон Федотов.

«Время, в которое вы вступаете в службу, для нашей Отчизны сложное и очень ответственное. Тем добросовестнее должны вы относиться к своим обязанностям, тем внимательнее должны относиться к людям, к исполнению своего долга. Россия есть и будет суверенной державой, которая будет выстраивать свою собственную и внутреннюю и международную политику. И, безусловно, сила её — и в вашей службе», — сказал он, обращаясь к выпускникам.


Дипломы об окончании института получили 136 будущих сотрудников полиции и следователей, прошедших обучение по специальностям «правоохранительная деятельность» и «правовое обеспечение национальной безопасности».

С отличием завершили учебу 24 человека.

Золотых медалей удостоены четверо: лейтенанты полиции Екатерина Пимонова, Снежана Сорокина, Марина Ноздрина и Мария Ретих.

Заслуженные награды им вручили Губернатор края Виктор Томенко и начальник института полковник полиции Дмитрий Проказин.

Справка

Барнаульский юридический институт МВД России (БЮИ МВД России), имеющий статус учебно-научного центра по подготовке участковых уполномоченных полиции, обучает специалистов для территориальных органов МВД России Сибирского федерального округа, среди которых: Республики Алтай, Саха (Якутия), Тыва и Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Кемеровская, Новосибирская и Томская области, Управление на транспорте по СФО.
В 2022 году Барнаульский юридический институт МВД России отметил 65-летие.

Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость