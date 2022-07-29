29 июля состоялся торжественный выпуск слушателей факультета подготовки сотрудников полиции и следователей Барнаульского юридического института МВД России. Выпускники этого года отправятся служить во все регионы Сибирского федерального округа.

Со знаменательным событием их пришли поздравить Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, Главный федеральный инспектор в Алтайском крае Юрий Земский, начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян, Министр внутренних дел по Республике Алтай Александр Соловьев, ветеран МВД России Владимир Семенов, глава города Барнаула Вячеслав Франк и Митрополит Барнаульский и Алтайский Владыка Сергий.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы. Антон Федотов. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы. Антон Федотов. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы. Антон Федотов.

Виктор Томенко поздравил выпускников с окончанием учебы и выразил надежду на то, что служба у них сложится успешно.

«Полученные за годы учебы профессиональные знания и практические навыки послужат тому, чтобы вы могли выполнять свой профессиональный долг на самом высоком уровне. Деятельность каждого из вас будет входить в общие результаты работы и правоохранительной системы, и органов внутренних дел. По поступкам, по работе каждого из вас жители будут строить свое отношение к органам внутренних дел», — напомнил глава региона выпускникам.



Виктор Томенко подчеркнул, что молодому поколению есть на кого равняться: за шесть с половиной десятилетий вуз подготовил 40 тысяч специалистов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы. Антон Федотов. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы. Антон Федотов. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы. Антон Федотов.

«Время, в которое вы вступаете в службу, для нашей Отчизны сложное и очень ответственное. Тем добросовестнее должны вы относиться к своим обязанностям, тем внимательнее должны относиться к людям, к исполнению своего долга. Россия есть и будет суверенной державой, которая будет выстраивать свою собственную и внутреннюю и международную политику. И, безусловно, сила её — и в вашей службе», — сказал он, обращаясь к выпускникам.



Дипломы об окончании института получили 136 будущих сотрудников полиции и следователей, прошедших обучение по специальностям «правоохранительная деятельность» и «правовое обеспечение национальной безопасности».

С отличием завершили учебу 24 человека.

Золотых медалей удостоены четверо: лейтенанты полиции Екатерина Пимонова, Снежана Сорокина, Марина Ноздрина и Мария Ретих.

Заслуженные награды им вручили Губернатор края Виктор Томенко и начальник института полковник полиции Дмитрий Проказин.