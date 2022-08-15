Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с учеными обсудил развитие Денисовой пещеры

В России 15 августа отмечают День археолога. Виктор Томенко посетил площадку природно-археологического памятника «Денисова пещера» в Солонешенском районе. С участниками раскопок он обсудил задачи комплексного развития инфраструктуры вокруг природно-археологического памятника с научным руководителем федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, академиком Анатолием Деревянко и советником директора Института членом-корреспондентом РАН Михаилом Шуньковым.

Денисова пещера — древнейшая из обитаемых сибирских пещер. Распоряжением Правительства России в 2021 году объект культурного наследия федерального значения «Денисова пещера» отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.

В 1977 пещеру открыли как археологический объект. За 40 лет непрерывных исследований в ней нашли материалы возрастом более 300 тыс. лет.

Мировую известность Денисова пещера получила в 2010 году, когда там обнаружили ДНК ранее неизвестного человека. По месту обнаружения он получил название денисовец.

Виктор Томенко посетил площадку природно-археологического памятника «Денисова пещера» в Солонешенском районе. Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

По мнению Анатолия Деревянко, денисовцы внесли огромный вклад в формирование человека современного типа.

«Кто же такие эти денисовцы? Чем удивительна Денисова пещера? Удивительна тем, что в ней не только сохраняются великолепно находки из органических веществ, то есть кости животных, изделия из кости и так далее, но и экзогенный материал, то есть материал для генетических исследований. В настоящее время мы можем с полным основанием сказать, и с этой точки зрения Денисова пещера — она уникальна в мире, то есть вот то количество украшений, произведений не утилитарных, нет ни в одном археологическом объекте в мире, которое относится к хронологическому интервалу 50 — 40 тысяч лет назад», — рассказал Анатолий Деревянко.

Виктор Томенко посетил площадку природно-археологического памятника «Денисова пещера» в Солонешенском районе. Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Природно-археологический памятник «Денисова пещера» в Солонешенском районе. Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Виктор Томенко посетил площадку природно-археологического памятника «Денисова пещера» в Солонешенском районе. Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Он подчеркнул, что в Денисовой пещере обнаружено в 9 игл, что больше, чем во всей Европе в похожий временной период. Это даёт возможность предполагать, что люди уже в то время шили одежду, изготавливали нити и возможно, ткани.

Губернатор поздравил археологов с профессиональным праздником. Виктор Томенко подчеркнул, что открытия и находки, связанные с Денисовой пещерой, могут стать хорошей основой для динамичного развития не только территории природно-археологического памятника, но и всего Солонешенского района. По словам главы региона, здесь может появиться рекреационно-территориальный комплекс.

«Этот вопрос мы постараемся лучше систематизировать, и, возможно, превратить эту работу в одну из наших государственных программ. Либо включить объект в существующие программы по развитию туризма, краеведения, которое, как видно выходит далеко за рамки просто жизни в крае, а, наверное, касается истории человечества, происхождения человека и всего, что с этим связано», — подчеркнул Виктор Томенко.

Виктор Томенко посетил площадку природно-археологического памятника «Денисова пещера» в Солонешенском районе. Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Справка

Денисова пещера расположена в долине реки Ануй, на границе Алтайского края и Республики Алтай, в 4 километрах от деревни Черный Ануй и в 40 км от районного центра Солонешное Алтайского края. Высота над уровнем моря 670 м.