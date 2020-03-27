Губернатор Хакасии ушел на карантин после полета в самолете с зараженной

«Я летел в одном самолете с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус», — написал Коновалов.
По его словам, он прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Результат анализа — отрицательный.
Несмотря на это, Коновалов ограничил контакты и ушел «на самоизоляцию до воскресенья включительно». До какого воскресенья — не уточняется.
«Работаю дистанционно, нахожусь на круглосуточной связи с замами и министрами, провожу совещания в онлайн-режиме. Обязанности главы в мое отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — отметил губернатор.
По последним данным, согласно карте распространения коронавирусной инфекции в мире, в Сибири заражены 21 человек: 9 — в Красноярском крае, 5 — в Новосибирской области, 3 — в Кемеровской области, по 2 — в Томской Области и Республики Хакасия.
В Забайкальском крае и Республике Бурятия, которые ранее входили в состав СФО, 2 и 1 человек инфицированы коронавирусом соответственно.