Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 марта 3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Губернатор Хакасии ушел на карантин после полета в самолете с зараженной

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов сообщил в своем Instagram, что находится в режиме самоизоляции.

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов.
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов.
vk.com/konovalov1917

«Я летел в одном самолете с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус», — написал Коновалов.

По его словам, он прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Результат анализа — отрицательный.

Несмотря на это, Коновалов ограничил контакты и ушел «на самоизоляцию до воскресенья включительно». До какого воскресенья — не уточняется.

«Работаю дистанционно, нахожусь на круглосуточной связи с замами и министрами, провожу совещания в онлайн-режиме. Обязанности главы в мое отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — отметил губернатор.

По последним данным, согласно карте распространения коронавирусной инфекции в мире, в Сибири заражены 21 человек: 9 — в Красноярском крае, 5 — в Новосибирской области, 3 — в Кемеровской области, по 2 — в Томской Области и Республики Хакасия.

В Забайкальском крае и Республике Бурятия, которые ранее входили в состав СФО, 2 и 1 человек инфицированы коронавирусом соответственно.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость