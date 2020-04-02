Губернатор Кузбасса лично разогнал людей и закрыл ТРЦ

Торговый центр Цивилев посетил, чтобы проверить, как в регионе соблюдают ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса.
Работники ТРЦ снимали на видео все происходящее, а самого губернатора сопровождал оператор с камерой.
«Незамедлительно опускайте занавес. Я вас оштрафую и очень сильно, вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть, вам 15 минут на это, всех посетителей убрать», — раздал указания Цивилев.
Он также потребовал, чтобы все продавцы магазина немедленно разошлись по домам.
Напомним, действующий в Кузбассе режим самоизоляции предполагает, что магазины в торговых центрах должны быть временно закрыты.