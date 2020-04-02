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Жизнь

Губернатор Кузбасса лично разогнал людей и закрыл ТРЦ

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выгнал людей из ТРЦ «Сити Молл» в Новокузнецке и потребовал от сотрудников закрыть магазин, сообщает «ВашГород.ру».

Сергей Цивилев.
Сергей Цивилев.
ako.ru

Торговый центр Цивилев посетил, чтобы проверить, как в регионе соблюдают ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Работники ТРЦ снимали на видео все происходящее, а самого губернатора сопровождал оператор с камерой.

«Незамедлительно опускайте занавес. Я вас оштрафую и очень сильно, вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть, вам 15 минут на это, всех посетителей убрать», — раздал указания Цивилев.

Он также потребовал, чтобы все продавцы магазина немедленно разошлись по домам.

Напомним, действующий в Кузбассе режим самоизоляции предполагает, что магазины в торговых центрах должны быть временно закрыты.

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