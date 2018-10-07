Губернатор Кузбасса призвал жителей Алтая присоединиться к конному крестному ходу

Мы хотим, чтобы это был православный крестный ход, сейчас мы активно работаем, чтобы он посетил многие города Кузбасса. Мы делаем так, чтобы конники шли из разных городов, поэтому, предположительно, начнем с Мариинска, к нам будут присоединяться конники с других городов, будем двигаться через Кемерово в сторону Новокузнецка, туда с юга будут подходить конники из Шерегеша.