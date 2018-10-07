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Губернатор Кузбасса призвал жителей Алтая присоединиться к конному крестному ходу

Новый губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что в 2019 году в День шахтера по Кузбассу пройдет необычный крестный ход: паломники будут передвигаться на лошадях, пишет Vse42.ru. ПО словам Цивилева, в это религиозное путешествие ждут и конников с Алтая.

Сергей Цивилев.
Сергей Цивилев.
ako.ru

Сергей Цивилев,
губернатор Кемеровской области:

Мы хотим, чтобы это был православный крестный ход, сейчас мы активно работаем, чтобы он посетил многие города Кузбасса. Мы делаем так, чтобы конники шли из разных городов, поэтому, предположительно, начнем с Мариинска, к нам будут присоединяться конники с других городов, будем двигаться через Кемерово в сторону Новокузнецка, туда с юга будут подходить конники из Шерегеша.

Как добавляет Ndn.info, ожидается, что кроме алтайских паломников, к шествию могут примкнуть Тувы, Хакасии, Красноярского края и Алтая. А в будущем — даже зарубежные всадники из Монголии, Казахстана и Китая.

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