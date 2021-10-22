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Жизнь

Губернатор назвал дату введения QR-кодов в Алтайском крае

Введение QR-кодов в Алтайском крае планируется с 30 октября, сообщил ТАСС губернатор региона Виктор Томенко.

QR-коды.
QR-коды.
СС0

«Необходимо ужесточить контроль за исполнением уже существующих мер. Кроме того, мы будем выходить на то, что будет введено QR-кодирование. Я думаю, что в начале следующей недели я подпишу указ о введении QR-кодирования с тем, чтобы он начал работать с 30 октября или начала ноября — нужно время, чтобы подготовиться», — сказал Томенко.

Власти также рассчитывают принять меры по «ограничению активности» невакцинированных жителей в возрасте старше 60 лет.

Глава региона оценил эпидситуацию как очень тяжелую.

«Вакцинация у нас пошла плохо. Всего в регионе 2 млн 300 тыс. жителей, из которых 500 тыс. детей, около 700 тыс. людей пенсионного возраста. К октябрю нам надо было вакцинировать 1 млн 100 тыс. человек, а у нас вакцинированы около 700 тыс. полностью. Темпы очень замедлились», — констатировал губерантор.

По его словам, люди «просто не идут, отказываются» ставить прививки.

При этом показатели заболевания высокие, развернуто 4,5 тыс. мест, увеличилось потребление кислорода — в сутки необходимо 45 тонн кислорода, а собственное производство — 6 тыс. тонн.

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