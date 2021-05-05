Губернатор подарил ветерану «бетонный пряник», который ни сломать, ни разбить, ни разрезать

В Тюменской области ветерану Великой Отечественной войны подарили от имени губернатора Александра Моора продуктовый набор, в который положили очень твердый пряник.

Губернаторский пряник вручили 94-летней женщине в честь 9 мая. Родственники сняли на видео попытки разделить кондитерское изделие на части и опубликовали в соцсетях.

Судя по кадрам, пряник не то что грызть невозможно, его не получается даже разрезать или разбить.

«Изготовлен 20 марта 2021 года. Но, видимо, ошибку допустили, опечатку… не в 2021 году его изготовили, а в 1921 году его сделали», — отметила автор видео.

После женщина продемонстрировала, почему сделала такой вывод. Она вытащила из коробки большой пряник, от которого ранее смогли «отрубить кусок».

«Сейчас будем добывать кусок пряника. Как вы думаете, как мы будем его кушать? Но это бесполезно… нет, ни взять никакими судьбами», — резюмировала родственница ветерана после неудачных попыток разрезать и разбить подарок.

Сломать руками тоже не получилось — женщине не хватило силы. Давила всем телом, но пряник даже не согнулся.

«Этот пряник, наверное, нужно губернатору отправить обратно. Пусть он сам чай пьет с этим пряником», — сказала автор видео и засунула мучное изделие в подарочную коробку.

Кстати, в Госдуме готовят поправку, которая позволит на 5 лет лишать свободы за оскорбление ветеранов. Но, конечно же, случай с пряником — это не тот самый случай.