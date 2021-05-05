5 мая 16°C
﻿
Жизнь

Губернатор подарил ветерану «бетонный пряник», который ни сломать, ни разбить, ни разрезать

В Тюменской области ветерану Великой Отечественной войны подарили от имени губернатора Александра Моора продуктовый набор, в который положили очень твердый пряник.

Ветерану подарили "бетонный пряник". Тюменская область.
Ветерану подарили "бетонный пряник". Тюменская область.
кадр из видео.

Губернаторский пряник вручили 94-летней женщине в честь 9 мая. Родственники сняли на видео попытки разделить кондитерское изделие на части и опубликовали в соцсетях.

Судя по кадрам, пряник не то что грызть невозможно, его не получается даже разрезать или разбить.

«Изготовлен 20 марта 2021 года. Но, видимо, ошибку допустили, опечатку… не в 2021 году его изготовили, а в 1921 году его сделали», — отметила автор видео.

После женщина продемонстрировала, почему сделала такой вывод. Она вытащила из коробки большой пряник, от которого ранее смогли «отрубить кусок».

«Сейчас будем добывать кусок пряника. Как вы думаете, как мы будем его кушать? Но это бесполезно… нет, ни взять никакими судьбами», — резюмировала родственница ветерана после неудачных попыток разрезать и разбить подарок.

Сломать руками тоже не получилось — женщине не хватило силы. Давила всем телом, но пряник даже не согнулся.

«Этот пряник, наверное, нужно губернатору отправить обратно. Пусть он сам чай пьет с этим пряником», — сказала автор видео и засунула мучное изделие в подарочную коробку.

Кстати, в Госдуме готовят поправку, которая позволит на 5 лет лишать свободы за оскорбление ветеранов. Но, конечно же, случай с пряником — это не тот самый случай.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость