Губернатор поддержал директора школы, где ученики исполнили «ЛГБТ-танец»

«Я хочу высказаться о том, что произошло в лицее № 12 Екатеринбурга. Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие „пародии“ мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора», — написал Куйвашев.