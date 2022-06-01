Губернатор поддержал директора школы, где ученики исполнили «ЛГБТ-танец»

«Я хочу высказаться о том, что произошло в лицее № 12 Екатеринбурга. Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие „пародии“ мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора», — написал Куйвашев.
Губернатор пообещал, что не допустит увольнения или наказания директор лицея из-за этой шутки.
«Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут», — заявил Куйвашев.
Телеведущий Владимир Соловьев танец учеников сравнил с Содомом и Гоморрой. В ответ Куйвашев указал, что Соловьеву в очередной раз что-то не понравилось в Екатеринбурге.