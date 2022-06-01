1 июня
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Жизнь

Губернатор поддержал директора школы, где ученики исполнили «ЛГБТ-танец»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил на своей странице во «ВКонтакте», что не будут увольнять или наказывать директора школы, где ученики исполнили «нетрадиционный» танец.

Танец в школе в Свердловской области.
Танец в школе в Свердловской области.
кадр из видео.

«Я хочу высказаться о том, что произошло в лицее № 12 Екатеринбурга. Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие „пародии“ мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора», — написал Куйвашев.

Губернатор пообещал, что не допустит увольнения или наказания директор лицея из-за этой шутки.

«Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут», — заявил Куйвашев.

Телеведущий Владимир Соловьев танец учеников сравнил с Содомом и Гоморрой. В ответ Куйвашев указал, что Соловьеву в очередной раз что-то не понравилось в Екатеринбурге.

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