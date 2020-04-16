Губернатор Томенко объяснил, из-за чего в Алтайском крае могут ужесточить режим самоизоляции

«Если будет происходить обвальный рост заболеваний, да еще и с непонятной природой происхождения, то, к сожалению, меры придется ужесточать», — заявил глава региона.
При этом он напомнил, что сегодня в Алтайском крае зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В этом отношении наш регион является вторым в Сибирском федеральном округе по количеству заболевших.
В то же время губернатор добавил, что сегодня в Алтайском крае нет неуправляемых процессов по распространению инфекции.
«Мы оцениваем ситуацию, что такой режим самоизоляции можно держать… Мы в ежедневном режиме отслеживаем информацию и шаг за шагом сверяем свою позицию с общефедеральной», — сказал Виктор Томенко.
По словам главы региона, наиболее жесткие ограничения действуют лишь в 62 наиболее крупных населенных пунктах Алтайского края.