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Жизнь

Губернатор Томенко отменил карантин в одном из районов Алтайского края

Глава региона Виктор Томенко отменил карантин, вызванный бешенством домашних животных в Крутихинском районе Алтайского края. Документ был подписан 14 апреля.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

В постановлении сказано, что в течение двух месяцев на территории Крутихинского района не выявлено случаев заболеваний бешенством домашних животных.

Карантин был введен на территории после вспышки этого заболевания в деревне Прыганка. Краевые власти решили провести ряд профилактических мероприятий.

Ранее карантин вводился также в селе Кашкарагаиха Тальменского района, где заболевшая бешенством лиса укусила собаку.

Напомним, что Крутихинский район вошел в число муниципалитетов, где зафиксированы уже три случая заболевания коронавирусом.

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