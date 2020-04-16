Губернатор Томенко отменил карантин в одном из районов Алтайского края

В постановлении сказано, что в течение двух месяцев на территории Крутихинского района не выявлено случаев заболеваний бешенством домашних животных.
Карантин был введен на территории после вспышки этого заболевания в деревне Прыганка. Краевые власти решили провести ряд профилактических мероприятий.
Ранее карантин вводился также в селе Кашкарагаиха Тальменского района, где заболевшая бешенством лиса укусила собаку.
Напомним, что Крутихинский район вошел в число муниципалитетов, где зафиксированы уже три случая заболевания коронавирусом.