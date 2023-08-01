Губернатор Томенко оценил новую электричку до Новосибирской области

Виктор Томенко осмотрел новый электропоезд, который с 1 августа будет ходить в Новосибирскую область до станции Черепаново.

В крае регулярно запускаются обновленные электропоезда по новым маршрутам. Так, с начала года ездит электропоезд по маршруту Барнаул – Славгород. В 2024 году запустят еще два электропоезда.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

«В Славгород начала ходить электричка. Отличные отзывы, очень достойный уровень. Остается только поблагодарить наших коллег за такое отношение – и к своему основному делу, и к той позиции, которая реализуется с точки зрения социальной ответственности к своим работникам, к членам их семей и в целом к жителям края».

Губернатор считает, что важность качественных железнодорожных перевозок для Алтайского края будет только возрастать.

Глава региона отметил, что важно, чтобы жители имели возможность недорого и комфортно путешествовать по краю, поэтому он договорился с РЖД о постоянной работе в этом направлении.

В 2022 году в крае обновили парк пассажирских вагонов для пригородных маршрутов. Со своей стороны правительство субсидирует пригородные перевозки в 2022 году на полмиллиарда рублей. В результате ж/д транспорт популярен у жителей, его ценят за комфорт, безопасность и доступные цены.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

«В прошлом году более 2 млрд рублей было вложено нашими железнодорожниками. С 1 января новый электропоезд уже начал работать, сегодня мы планируем еще один в сторону Новосибирска, еще один до конца года будет введен. Каждый электропоезд - почти 700 млн рублей. Это все вклад в наши возможности, комфорт, сервис, скорость, удобство».

За первое полугодие 2023 года РЖД инвестировала в развитие своих объектов почти 1,5 млрд рублей и постоянно модернизирует инфраструктуру. В Алтайском крае есть амбициозный план и стремление сделать регион экономическими воротами на Восток. В этот проект можно интегрировать и железные дороги — везти товары из Казахстана и Китай через Алтайский край по всей России.

Виктор Томенко посетил детский сад и предприятие РЖД и оценил новую электричку. Антон Федотов

В РЖД работает более 20 тысяч жителей Алтайского края: все они получают достойные зарплаты и социальную поддержку от компании.

Дети ходят в три ведомственных садика, все работники и ветераны отрасли обслуживаются в больнице РЖД, ездят в санаторий, пользуются лыжной базой, дети могут отдыхают в оздоровительном лагере РЖД. Все это служит для здоровья и пользы не только работников РЖД, но и других жителей края.

Губернатор пообщался с персоналом и воспитанниками детского сада, посетил музыкальный зал, кабинет иностранных языков, логопедический кабинет.

Виктор Томенко посетил детский сад и предприятие РЖД и оценил новую электричку. Антон Федотов

Он поблагодарил железнодорожников за труд и развитие региона, назвал их социальную политику образцовой и призвал другие компании ориентироваться на нее.

Ранее губернатор Виктор Томенко отметил важность алтайского машиностроения для импортозамещения.