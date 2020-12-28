Губернатор Томенко показал личные фото с женой, дочкой, Новаком и Крошем

28 декабря губернатор Алтайского края и его супруга Татьяна отмечают 30 лет совместной жизни в браке или «жемчужную» свадьбу. По этому поводу Виктор Томенко в своем Instagram выложил милые фотографии из личного архива.

«Самое главное и ценное в жизни — это семья. Неужели 30 лет прошло с того самого дня? С праздником, любимая!», — обратился через соцсети к супруге губернатор.

На свадебной фотографии четы можно увидеть нынешнего вице-премьера Правительства России Александра Новака, с которым у Виктора Томенко еще в юношеские годы сложились дружеские отношения.

Показал губернатор и свою дочь в юном возрасте. На последней фотографии он и жена прогуливают пса Кроша.

«28 декабря 1990 года у нас была свадьба. Соответственно, следом Новый год. И так каждый раз: в завершении года какая-то суматоха, текучка, и все празднование, как правило, приходится уже на новогодние праздники. В этом году 28-е выпадает на понедельник, рабочий день, поэтому вечерком все встретимся дома», — цитирует слова Виктора Томенко с прошедшей недавно пресс-конференции «Толк».

Тогда же он рассказал, что отросшая за время пандемии борода не вызвала недовольства у жены Татьяны.