Губернатор Томенко пострелял из пистолета на открытии полигона имени Калашникова

На кадрах ролика видно, что Томенко несколько раз выстрелил из пистолета.
Отметим, что обновленному полигону присвоили имя знаменитого конструктора-оружейника Михаила Калашникова, сообщает ТАСС.
В 2019 году на полигоне, на котором проходят не только испытания продукции патронного завода, но и стрелковые соревнования, провели масштабную реконструкцию, в которую завод вложил более 40 млн рублей.
В пресс-службе правительства края отметили, что инфраструктура объекта соответствует всем современным требованиям стрелкового комплекса и позволяет проводить соревнования в классе «Карабин», что является уникальным в России.