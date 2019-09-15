Губернатор Томенко пострелял из пистолета на открытии полигона имени Калашникова

В Алтайском крае 14 сентября после реконструкции открыли Испытательный стрелковый полигон Барнаульского патронного завода. Губернатор региона Виктор Томенко проверил свою меткость и пострелял там из пистолета. Видео на странице в Instagram разместил Дмитрий Негреев.

На кадрах ролика видно, что Томенко несколько раз выстрелил из пистолета.

Отметим, что обновленному полигону присвоили имя знаменитого конструктора-оружейника Михаила Калашникова, сообщает ТАСС.

В 2019 году на полигоне, на котором проходят не только испытания продукции патронного завода, но и стрелковые соревнования, провели масштабную реконструкцию, в которую завод вложил более 40 млн рублей.

В пресс-службе правительства края отметили, что инфраструктура объекта соответствует всем современным требованиям стрелкового комплекса и позволяет проводить соревнования в классе «Карабин», что является уникальным в России.