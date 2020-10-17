Губернатор Томенко спросил алтайских чиновников о дефиците лекарств и почему не дозвониться до поликлиник

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на фоне борьбы с коронавирусом задал чиновникам региона те же вопросы, которые задают в соцсетях и СМИ обычные люди.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, накануне глава региона заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением COVID-19.

На заседании были подняты наболевшие вопросы. В частности, Виктор Томенко отметил, что его часто спрашивают о том, когда в аптеках появятся нужные лекарства для лечения ОРВИ и гриппа.

По данным краевого минздрава и Росздравнадзора, в данный момент дефицит медицинских препаратов возник во многих регионах страны, поэтому Алтайский край уже обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов, а также готовит письма в федеральные Минпром и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки необходимых лекарств на Алтай.

Что касается проблем с госпитализацией людей, заболевших коронавирусом, то по этому поводу министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал, что в настоящее время в Алтайском крае работают 22 ковидных госпиталя, в которых развернуто 4133 койки.

Заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19. altairegion22.ru.

Также чиновник заявил, что 2137 коек обеспечены подачей кислорода, задействованы 117 аппаратов ИВЛ, в целом могут быть задействованы еще 328 аппаратов ИВЛ.

Отвечая на вопрос о том, почему долго приходится ожидать тестирования на COVID-19, главный санитарный врач региона Ирина Пащенко отметила, что в настоящее время в крае на полную мощность загружены все лаборатории, в том числе частные, где возможно выполнение подобных исследований.

«Количество тестирований выросло до 5−6 тысяч в сутки (против 2−3 тысяч летом), что превышает среднероссийский показатель. Тем не менее, мощности лабораторных исследований планируется нарастить», — говорится в сообщении правительства.

Также губернатор спросил, почему сложно дозвониться по телефонам кол-центров ряда барнаульских поликлиник.

По этому поводу глава краевого минздрава Дмитрий Попов и министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов заявили, что настоящее время в 19 поликлиниках Барнаула на звонки пациентов отвечают 80 операторов, за короткий срок их количество было увеличено почти вдвое, но при этом и данного количества людей сегодня недостаточно.

Кроме того, как указывают в правительстве края, из-за нехватки участковых врачей для проведения телефонных консультаций привлечены медицинские специалисты из различных учреждений, в том числе частных клиник, опытные врачи, которые в силу возраста находятся на самоизоляции, а также студенты медицинских учебных заведений.

Стоит отметить, что участники заседания оперштаба предложили обратиться к федеральным органам власти с просьбой направить в край бригады медицинских работников.

Заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19. altairegion22.ru.

Напомним, по данным на 16 октября в Алтайском крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения составляет 16 039 человек, выздоровело — 13 785 человек. С начала пандемии скончалось 625 жителей Алтайского края.