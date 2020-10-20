Губернатор Томенко сравнил ситуацию с COVID-19 в Алтайском крае с военной обстановкой

«Я бы сравнил обстановку сегодняшнего дня с обстановкой, по сути дела, военной. Что происходит? Постоянные атаки вируса, постоянное увеличение количества пострадавших, количества заболевших, тех, кому требуется помощь. И у нас на фронте этой борьбы, конечно, система здравоохранения, конечно, медицинские работники», — цитирует главу региона пресс-служба краевых властей.

Также Виктор Томенко подчеркнул: «Надо, чтобы весь тыл, весь остальной край был также по максимуму мобилизован. Поэтому я всех вас прошу на это обратить самое пристальное внимание, этими проблемами руководствоваться, по сути дела, рассматривая любой вопрос текущей повестки».

В ходе совещания был поднят вопрос достаточности коечного фонда в ковидных госпиталях Алтайского края.

Как заявил глава регионального минздрава Дмитрий Попов, сегодня в крае развернуто более 4,3 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19, а их загруженность на сегодня составляет более 90%.

Красная зона. Коронавирус. altairegion22.ru

В этой связи профильное министерство планирует в течение недели увеличить мощности в ковидных госпиталях еще на 970 коек. Также краевой минздрав готовит предложения по открытию новых ковидных госпиталей на базе немедицинских организаций.

Кроме того, Попов заявил, что волна распространения коронавируса наслаивается на сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Например, в краевой столице прирост по ОРВИ по отношению к прошлому году составляет 83%, в целом по краю — на 88%.

Согласно поручению Виктора Томенко, сейчас продолжается работа по усилению первичного звена медицинской помощи, создание и развитие кол-центров в поликлиниках, чтобы все заболевшие могли своевременно дозваниваться для получения медицинской помощи, в том числе дистанционных консультаций.

Напомним, что по данным на 19 октября, общее число заболевших коронавирусом в регионе — 16 593 человека, выздоровело 14 099 человек. За весь период пандемии в крае умерло 652 человека с COVID-19.