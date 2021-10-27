Губернатор Томенко ввел в Алтайском крае QR-коды и новые антиковидные запреты

Правительство Алтайского края опубликовало приложение к указу губернатора Виктора Томенко, предусматривающие с 30 октября новые ограничительные меры из-за тяжелой обстановки с коронавирусом.

С 30 октября допуск в торговые и торгово-развлекательные центры будет осуществляться при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов:

действующего QR-кода , полученного на Госуслугах , которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины , или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на бумажном носителе.

полученного на Госуслугах которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на бумажном носителе. действующего QR-кода , которым подтверждается то , что граждане перенесли новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

которым подтверждается то что граждане перенесли новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев; медицинского документа , подтверждающего наличие медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 , и отрицательного ПЦР-теста , полученного не позднее , чем за 72 часа.

Граждане вправе предоставить QR-код на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем провести сканирование считывающим устройством.

QR-код. Коронавирус. ССО.

«С 15 ноября документы, обозначенные выше, потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия)», — говорится в указе.

Без QR-кода разрешен вход в расположенные на территории торговых центров аптеки и аптечные пункты, специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары или исключительно непродовольственные товары первой необходимости.

Данные ограничения не распространяются на детей до 18 лет. Ответственность за обеспечение соблюдения ограничений возложена на граждан и собственников (владельцев, пользователей) указанных объектов.

Запрещается проведение массовых (публичных), в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера, проведение дискотек, в том числе в ночных клубах. При этом допускается проведение мероприятий и оказание услуг в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах при условии заполняемости объектов не более 50% от их вместимости, но не более 500 человек.

Вводится запрет на оказание услуг общественного питания с 23:00 часов до 6:00 часов. При этом допускается обслуживание на вынос и доставка заказов, без посещения гражданами объектов общественного питания, запрет не затрагивает деятельность столовых, буфетов, кафе, осуществляющих организацию питания для работников организаций. Ответственность за исполнение данного решения ложится на собственников объектов и организаторов мероприятий.

«В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещается посещение торговых, торгово-развлекательных центров без сопровождения законных представителей — родителей, опекунов, попечителей, либо иных совершеннолетних членов семьи», — предупредили в правительстве.

Гражданам в возрасте 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, предписывают соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Выход за пределы помещения разрешен для получения медпомощи, приобретения продуктов и других товаров первой необходимости, а также прогулок на свежем воздухе, за исключением прогулок в местах массового скопления людей.

Пенсионер. Коронавирус. ССО.

Работодателям рекомендовано:

обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц , имеющих хронические заболевания , в течение 4 недель для вакцинации ( в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;

имеющих хронические заболевания в течение 4 недель для вакцинации в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета; обеспечить освобождение от работы в течение 2 дней , с сохранением заработной платы , работников при вакцинации;

с сохранением заработной платы работников при вакцинации; перевести сотрудников на дистанционный режим работы , если это не нарушает функционирование их деятельности , или ввести , где возможно , посменный режим работы;

если это не нарушает функционирование их деятельности или ввести где возможно посменный режим работы; работодателям , осуществляющим деятельность в городских округах Алтайского края , установить по возможности работу в режиме гибкого рабочего графика с целью предупреждения скопления людей в общественном транспорте.

В Алтайском крае сохраняется масочный режим. Гражданам, не использующим гигиенические маски, запрещено пользоваться услугами общественного транспорта, а также находиться в зданиях предприятий торговли, услуг, общественного питания, аптечных и медицинских организаций.

Запрещено без масок присутствовать и в других местах массового пребывания людей, в том числе на открытом воздухе. Ответственность за обеспечение соблюдения данного запрета возлагается на собственников зданий, помещений и общественного транспорта.

Требования также предписывают по-прежнему соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, соблюдать правила личной гигиены, обеззараживать воздух помещений и т.д.