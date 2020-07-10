Губернатор уволил чиновника после фото из морга с телами людей. Но есть пара нюансов

Холопова уволили из-за публикации в соцсетях фотографий лежащих на полу трупов в морге рядом с «ковидным» госпиталем. Причем фото сделали в период, когда в области месяц не сообщали ни об одном умершем от коронавируса.

Однако примечательно то, что Жвачкина возмутили не тела людей, а сам факт того, что журналист смог сделать эти фото — именно за это чиновника и убрали. Более того, начали преследование автора снимков.

«Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов. Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима?» — возмутился губернатор.

Собрали даже целую комиссию, чтобы выяснить, как представитель СМИ проник в морг. В ближайшие дни она закончит работу и предоставит результат своего расследования.

Трупы в морге. Томск. соцсети.

«За организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего контроля я принимаю решение уже сейчас: освободить от занимаемой должности <…> В суточный срок в медучреждении должен быть установлен жесткий пропускной режим <…> Недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съемки и затем выкладывают фото в интернет. Никому не позволено <…> дискредитировать работу наших медицинских работников», — разразился Жвачкин.

Неизвестно по чьему распоряжению, но правоохранительные органы возбудили дело в отношении томского журналиста Станислава Микрюкова, сообщает «Сибдепо».

Представителя СМИ обвиняют в распространении фейка, то есть, этих самых фотографий из морга. Хотя фото не поддельные, и даже замначальника облздрава, побывавший с визитом в этом морге, сообщил журналистам о множестве нарушений.

По мнению Жвачкина, появление фото в сети — это уже само по себе означает, что журналист глумится над умершими. Собственно, и это тоже причина для обвинениий в адрес автора фото.

Коронавирус. Медик. COVID-19. CC0

Стоит отметить, что Микрюков не впервые вызывает «злобу» у местной власти. Именно он написал о смерти рентгенолога Игоря Лядункина, у которого выявили коронавирус.

Через несколько дней информацию подтвердили официально. Однако прокуратура обвинила журналиста в злоупотреблении свободой массовой информации.

«По мнению полицейских, статья могла „причинить вред жизни и здоровью граждан“, „создать помехи в работе объектов жизнеобеспечения“. В чем именно это выразилось — в протоколе ни слова», — сообщил Микрюков.

По его словам, ему уже неоднократно угрожали наказанием за якобы тиражирование фейков, а также требовали раскрыть источники.

Сейчас в отношении Микрюкова проводят проверку о разглашении врачебной тайны и распространении недостоверных данных, которые при этом достоверные — что самое забавное.