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Коронавирус
Жизнь

Губернатор уволил чиновника после фото из морга с телами людей. Но есть пара нюансов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил руководителя департамента здравоохранения по Томской области Александра Холопова, сообщает официальный сайт региона.

Морг.
Морг.
Михаил Хаустов

Холопова уволили из-за публикации в соцсетях фотографий лежащих на полу трупов в морге рядом с «ковидным» госпиталем. Причем фото сделали в период, когда в области месяц не сообщали ни об одном умершем от коронавируса.

Однако примечательно то, что Жвачкина возмутили не тела людей, а сам факт того, что журналист смог сделать эти фото — именно за это чиновника и убрали. Более того, начали преследование автора снимков.

«Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов. Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима?» — возмутился губернатор.

Собрали даже целую комиссию, чтобы выяснить, как представитель СМИ проник в морг. В ближайшие дни она закончит работу и предоставит результат своего расследования.

Трупы в морге. Томск.
Трупы в морге. Томск.
соцсети.

«За организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего контроля я принимаю решение уже сейчас: освободить от занимаемой должности <…> В суточный срок в медучреждении должен быть установлен жесткий пропускной режим <…> Недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съемки и затем выкладывают фото в интернет. Никому не позволено <…> дискредитировать работу наших медицинских работников», — разразился Жвачкин.

Неизвестно по чьему распоряжению, но правоохранительные органы возбудили дело в отношении томского журналиста Станислава Микрюкова, сообщает «Сибдепо».

Представителя СМИ обвиняют в распространении фейка, то есть, этих самых фотографий из морга. Хотя фото не поддельные, и даже замначальника облздрава, побывавший с визитом в этом морге, сообщил журналистам о множестве нарушений.

По мнению Жвачкина, появление фото в сети — это уже само по себе означает, что журналист глумится над умершими. Собственно, и это тоже причина для обвинениий в адрес автора фото.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

Стоит отметить, что Микрюков не впервые вызывает «злобу» у местной власти. Именно он написал о смерти рентгенолога Игоря Лядункина, у которого выявили коронавирус.

Через несколько дней информацию подтвердили официально. Однако прокуратура обвинила журналиста в злоупотреблении свободой массовой информации.

«По мнению полицейских, статья могла „причинить вред жизни и здоровью граждан“, „создать помехи в работе объектов жизнеобеспечения“. В чем именно это выразилось — в протоколе ни слова», — сообщил Микрюков.

По его словам, ему уже неоднократно угрожали наказанием за якобы тиражирование фейков, а также требовали раскрыть источники.

Сейчас в отношении Микрюкова проводят проверку о разглашении врачебной тайны и распространении недостоверных данных, которые при этом достоверные — что самое забавное.

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