Губернатор Томенко вводит в Алтайском крае новые ковидные ограничения

На заседании оперативного штаба в Алтайском крае приняли решение ужесточить ограничительные меры. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Дополнительно к уже действующим мерам власти запретят все массовые мероприятия численностью свыше 50 человек.

«Размещение граждан в помещениях — театрах, кинотеатрах, спортивных клубах и т.д. — не более 50% от их вместимости, и к этому пункту добавляются еще открытые бассейны. После заседания федерального Оперативного штаба проект решения доработаем и разошлем всем членам штаба для окончательного согласования. В начале следующей недели я подпишу изменения к действующему ковидному указу», — заявил губернатор Виктор Томенко.

В целом эпидситуация в регионе оценивается как неблагополучная: в течение последних трех недель отмечается рост заболеваемости от 33 до 70% еженедельно.

Ежедневный темп прироста составляет от 6 до 8% в течение недели.

«Мы видим снижение заболевших в Барнауле и распространение инфекции по территории Алтайского края. Это Тальменский район, Павловский, Первомайский, Шелаболихинский, Новоалтайск, Рубцовск, Бийск, Славгород и Заринск», — отметила глава алтайского Роспотребнадзора Ирина Пащенко.

Заболевшие преимущественно в возрасте 30−49 лет.

Новоалтайская городская больница. Дмитрий Лямзин.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что свободный коечный фонд составляет 18%. При этом увеличивается доля пациентов, которым требуется ИВЛ, и растет количество тяжелых пациентов.