Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 сентября
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Губернатора Томенко предложили оштрафовать за нарушение масочного режима

Бывший кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов рассказал на своей странице во «ВКонтакте» про заявление в полицию на главу региона Виктора Томенко.

Виктор Томенко на сессии АКЗС.
Виктор Томенко на сессии АКЗС.
akzs.ru

Претензии связаны с сессией Алтайского краевого законодательного собрания, состоявшейся 27 августа, на которой выступил губернатор.

Крылов уточнил, что 31 мая Томенко издал Указ № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19», который якобы сам и нарушил.

«Состоялась очередная 46-я сессия АКЗС, на которой присутствовал и выступал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который не использовал средства индивидуальной защиты, что подтверждается фоторепортажем с сайта АКЗС. Данные действия являются нарушением положений вышеуказанного Указа и образуют собой состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ», — написал Крылов.

Виктора Томенко предложили оштрафовать за нарушение масочного режима.
Виктора Томенко предложили оштрафовать за нарушение масочного режима.
vk.com/krylov22.

Стоит отметить, что среди фотографий на сайте АКЗС Томенко есть «в двух вариантах» — в маске и без маски.

Однако заявитель на основании вышеизложенного потребовал привлечь главу региона к административной ответственности.

«Составить в отношении него протокол об административном правонарушении с направлением в Центральный районный суд Барнаула по месту совершения административного проступка», — уточнил Крылов и опубликовал фото талона-уведомления из МВД.

Ранее Томенко показал, как поставил прививку отечественной вакциной от гриппа.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость