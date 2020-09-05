Губернатора Томенко предложили оштрафовать за нарушение масочного режима

Бывший кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов рассказал на своей странице во «ВКонтакте» про заявление в полицию на главу региона Виктора Томенко.

Претензии связаны с сессией Алтайского краевого законодательного собрания, состоявшейся 27 августа, на которой выступил губернатор.

Крылов уточнил, что 31 мая Томенко издал Указ № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19», который якобы сам и нарушил.

«Состоялась очередная 46-я сессия АКЗС, на которой присутствовал и выступал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который не использовал средства индивидуальной защиты, что подтверждается фоторепортажем с сайта АКЗС. Данные действия являются нарушением положений вышеуказанного Указа и образуют собой состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ», — написал Крылов.

Виктора Томенко предложили оштрафовать за нарушение масочного режима. vk.com/krylov 22 .

Стоит отметить, что среди фотографий на сайте АКЗС Томенко есть «в двух вариантах» — в маске и без маски.

Однако заявитель на основании вышеизложенного потребовал привлечь главу региона к административной ответственности.

«Составить в отношении него протокол об административном правонарушении с направлением в Центральный районный суд Барнаула по месту совершения административного проступка», — уточнил Крылов и опубликовал фото талона-уведомления из МВД.

Ранее Томенко показал, как поставил прививку отечественной вакциной от гриппа.