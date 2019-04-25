Губернатора Томенко пригласили принять участие в приготовлении рекордного 100-литрового йогурта

Ожидается, что почетным гостем гастрономического мастер-класса станет Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, его на минувших выходных пригласили лично принять участие в приготовлении уникального 100-литрового йогурта. Молочный напиток станет новым продуктовым рекордом в России.
Как отмечают на Барнаульском молочном комбинате, для приготовления йогурта понадобится более 120 литров молока, 30 килограммов ягодного джема, 5 килограммов шоколадной крошки.
Кроме нового рекорда, гостей «Ночи музеев» ждет увлекательная программа. В гостинице «Алтай» в рамках акции пройдет экскурсионная программа «История в деталях». Также в конференц-холле гостиницы будет организован киноклуб и викторина от кинотеатра «Пионер». А на уличной площадке состоится первый в истории Барнаула — чемпионат по аэро-хоккею, организованный «Пионер-Парком».
Масштабный фестиваль состоится 18 мая с 19.00 до 21.00, по адресу: Барнаул, проспект Ленина, 24.