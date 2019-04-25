Губернатора Томенко пригласили принять участие в приготовлении рекордного 100-литрового йогурта

Масштабный фестиваль «Вкусные выходные на Алтае» состоится в Барнауле в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» 18 мая. В этот день в историческом центре города на глазах у гостей и жителей краевой столицы будет приготовлен самый большой 100-литровый йогурт из алтайских продуктов. Инициатором нового рекорда выступает Барнаульский молочный комбинат.

Площадка фестиваля расположится на пересечении улицы Анатолия и проспекта Ленина у гостиницы «Алтай».