Губозакаточная машина или фен? Тест: угадайте, как выглядели современные приборы в старые времена

8 октября 1908 года Карл Несслер явил миру химическую завивку-перманент, сделанную с помощью страшного громоздкого приспособления. Каких, как известно, в то время изобретено было немало. Пройдите тест altapress.ru и попробуйте угадать, как люди раньше использовали этих бытовых и не очень «монстров».