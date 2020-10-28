Гусем с яблоками проставился Ефремов перед сокамерниками

Как рассказал сотрудник одной из столичных фирм, их компания работает в сфере услуг питания для тюрьмы. В том числе у руководства бизнеса есть договорённость и с изолятором № 5, в котором сейчас сидит Ефремов, пишет KP.RU.

«На днях нам поступил нестандартный заказ от этого изолятора приготовить гуся, фаршированного яблоками, целиком. Отмечалось, что этот заказ сделал персонально Михаил Ефремов. Не для понтов, а чтобы угостить новых друзей по изоляции. Заказ эксклюзивный, целиком гуся раньше еще никто из зеков не заказывал. Причем там берут стопроцентные накрутки. Нам этот гусь обошелся в три тысячи рублей. А Ефремову был в итоге выставлен счет, учитывая наценки ФСИН, в 6 тысяч рублей», — рассказал источник издания.

Нареканий к качеству гуся ни у кого не возникло, все приглашенные за стол остались довольны угощением.

Поставщик

Хозяин фирмы, занимающийся доставкой еды в тюрьмы, — Анатолий Зак, руководитель пермского клуба «Хромая лошадь», в котором произошел пожар, пишет News.ru.

Еще отбывая наказание на пермской зоне, осужденный экс-руководитель придумал новый бизнес в сфере обслуживания тюрем питанием под заказ. Сначала готовили тушенку из выращенных поросят, потом расширили ассортимент. Сумел наладить этот бизнес, а освободившись в 2018 году, приехал в Москву и открыл дело.

ДТП

Михаил Ефремов, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль, водитель которого скончался в больнице.

По решению суда, Ефремов получил 8 лет тюрьмы, но 22 октября, Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 года колонии общего режима.