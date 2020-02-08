Гузеева показала бардак в комнате своей дочери-подростка

По словам Гузеевой, этот пост — «ответ недобрым».
«Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают всё трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои чем кожу. Всё проходит. Всё проходит… А вы как считаете обязательно стоять над ребёнком с кувалдой и вбивать ему как правильно, с высоты своего опыта?», — написала телеведущая
Некоторые пользователи обвинили Гузееву, что она она разместила фотографию ради пиара. Другие иронизировали: «А где спать ляжет девочка?».
Подростка обвинили в распущенности, избалованности и невоспитанности — «с жиру бесится». А кто-то поддержал Ларису Гузееву: «Лара, ты все делаешь правильно! Безусловная любовь и принятие!».