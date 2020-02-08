Гузеева показала бардак в комнате своей дочери-подростка

По словам Гузеевой, этот пост — «ответ недобрым».

«Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают всё трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои чем кожу. Всё проходит. Всё проходит… А вы как считаете обязательно стоять над ребёнком с кувалдой и вбивать ему как правильно, с высоты своего опыта?», — написала телеведущая