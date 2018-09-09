Гузеева разозлила поклонников «правдой» о телешоу «Давай поженимся!»

Телеведущая программы «Давай поженимся» открыто рассказала о своей роли в телешоу. Громким заявлением Лариса Гузеева спровоцировала критику, с которой на нее обрушились в социальных сетях.

Актриса опубликовала в Instagram фото со свадьбы своего сына Георгия и не скрывала, насколько восхищена его невестой.

Подписчики ведущей тут же стали выяснять, насколько хороша должна быть девушка, если смогла стать избранницей главной свахи страны: «Сноха, видимо, действительно прекрасный человек, раз Гузеева так тепло о ней отзывается…», — писали комментаторы.

Гузеева категорично ответила поклонникам: «Я ни разу не сваха! Я актриса, которая ведет это шоу!».

Заявление, что это всего лишь роль, фанаты шоу восприняли как разоблачение обмана, пишет ura.ru. «Ну и играли бы дальше роль! Ведь многие, кто смотрит эту программу, верят…, а получается опять обман!», — обиженно ответили пользователи.

Ранее телеведущая Роза Сябитова обвинила соведущую Ларису Гузееву во вранье на камеру и призналась, что после эфира они не общаются.

Также телесваха припомнила историю, рассказанную Гузеевой в эфире про то, как после работы она готовит, а после программы рассмеялась: «Роза, я все эти байки не для тебя рассказываю, а для зрителей, разумеется, ничего я не пеку и у плиты не стою!»

Сябитова разоткровенничалась и заявила, что Лариса Гузеева поставила ультиматум: она против общения вне рамок программы.