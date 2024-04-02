2 апреля
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Жизнь

Гвозди, унитазные конструкции: в центре Барнаула ремонтники выкидывают крупный мусор из окна

В Барнауле по адресу ул. Интернациональная, 72а ремонтники бросают мусор с третьего этажа. При этом никто не занимается вывозом строительных отходов.

Ремонтники выкидывают строительный мусор с окон.
Ремонтники выкидывают строительный мусор с окон.
altapress.ru

Жильцы рассказывают, что из окна летят коробки, доски и инструменты. Вплоть до конструкций унитаза. Также выбрасываются гвозди или другие опасные предметы.

На вопрос: «Зачем вы это делаете?» ответили, что больше некуда.

Кроме того, на мужчину чуть не вылетел мусор и он пригрозил вызвать полицию.

Жители признаются — звук от падений стоит жуткий, а гора увеличивается с каждым днем.

Барнаульцы просят обратить внимание администрацию города. Причем все это происходит рядом со зданием Роскомнадзора и ресторана.

Между тем в администрации Барнаула 2 апреля прошло оперативное аппаратное совещание, сообщает пресс-центр мэрии. Глава города Вячеслав Франк напомнил — в городе проходит месячник санитарной очистки.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края не могут спать из-за добытчиков песка.

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